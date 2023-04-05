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Политолог Марков: что изменилось в концепции внешней политики России? – видео
Политолог Марков: что изменилось в концепции внешней политики России? – видео
Концепция внешней политики государства – это инструкция, которая дает полное понимание о целях и принципах страны на мировой арене 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T09:43+0400
2023-04-05T09:43+0400
2023-04-05T10:18+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков. Какие нововведения добавили в обновленную концепцию внешней политики России? Чем она отличается от аналогичного американского документа? Какой мир хочет построить Россия? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Политолог Марков: что изменилось в концепции внешней политики России? – видео
09:43 05.04.2023 (обновлено: 10:18 05.04.2023)
Концепция внешней политики государства – это инструкция, которая дает полное понимание о целях и принципах страны на мировой арене
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков.
Какие нововведения добавили в обновленную концепцию внешней политики России? Чем она отличается от аналогичного американского документа? Какой мир хочет построить Россия?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.