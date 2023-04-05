https://sputnik-georgia.ru/20230405/politolog-markov-chto-izmenilos-v-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii---video-276435372.html

Политолог Марков: что изменилось в концепции внешней политики России? – видео

Политолог Марков: что изменилось в концепции внешней политики России? – видео

Концепция внешней политики государства – это инструкция, которая дает полное понимание о целях и принципах страны на мировой арене 05.04.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков. Какие нововведения добавили в обновленную концепцию внешней политики России? Чем она отличается от аналогичного американского документа? Какой мир хочет построить Россия? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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