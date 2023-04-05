https://sputnik-georgia.ru/20230405/popytka-ubiystva-ottsa-i-syna--sud-priznal-obvinyaemogo-vinovnym-276462008.html

Попытка убийства отца и сына – суд признал обвиняемого виновным

Попытка убийства отца и сына – суд признал обвиняемого виновным

В 2019 годe в поселке Поничала в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения отцу и сыну 05.04.2023, Sputnik Грузия

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тбилисский городской суд

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в попытке убийства двух человек и приговорил к 17 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии. По данным ведомства, представленные на суде обвинением доказательства подтвердили, что 24 июля 2019 года в поселке Поничала в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения отцу и сыну. Конфликт между сторонами начался из-за выплаты долга. В результате своевременно оказанной медицинской помощи оба пострадавших были спасены. Задержанному было предъявлено обвинение по статье "попытка убийства, совершенная в отношении двух лиц". В качестве меры пресечения ему избрали тюремное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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