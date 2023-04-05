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Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Джамлета Хухашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Джамлета Хухашвили

Выдающийся грузинский комментатор, спортивный журналист Джамлет Хухашвили скончался в возрасте 78 лет 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье в связи с кончиной известного грузинского спортивного комментатора Джамлета Хухашвили. Выдающийся грузинский комментатор, спортивный журналист Джамлет Хухашвили скончался в возрасте 78 лет. Через несколько дней, 13 апреля, ему исполнилось бы 79 лет. По словам главы правительства, Хухашвили стал популярным благодаря особенному стилю комментирования, а также внес вклад в популяризацию грузинского спорта. "Джамлет Хухашвили, как известный и любимый всеми спортивный комментатор, сделал себе имя благодаря своему особенному стилю. С его именем связан как личный вклад в развитие грузинского спорта, так и содейстсвие его популяризации", – говорится в заявлении. Как отметил глава правительства Грузии, Джамлет Хухашвили, который был сопредседателем мирового конгресса грузинских евреев, всегда выступал за укрепление отношений между грузинским и еврейскими народами и был "горячим патриотом своей страны". Джемал (Джамлет) Хухашвили с 1963 года работал спортивным комментатором. Был тренером по баскетболу спортивного общества "Динамо", возглавлял баскетбольную сборную Грузии. С 1990 года был президентом клуба "Маккаби". Джамлет Шалвович был признан лучшим тренером "Динамо" (1986), лучшим спортивным комментатором (2004). Был генеральным директором спортивного радио "Жако". Сам Джамлет Шалвович называл себя просто "учеником Котэ Махарадзе", легендарного грузинского спортивного комментатора. Именно Махарадзе приложил руку к тому, чтобы Джамлет Хухашвили стал комментатором. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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