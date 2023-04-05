https://sputnik-georgia.ru/20230405/prestupleniya-v-gruzii-budut-rassledovat-po-novomu-276449339.html

Преступления в Грузии будут расследовать по-новому

Преступления в Грузии будут расследовать по-новому

Полномочия следователей в Грузии будут расширены за счет прокуроров 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T14:59+0400

2023-04-05T14:59+0400

2023-04-05T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым прокуроры больше не будут руководить процессом расследования преступлений. Согласно поправкам, прокуроры теряют функцию принятия первичного решения о начале уголовного преследования подозреваемого. Они также не будут принимать решение о начале расследования. Кроме того, прокуроры не смогут указывать следователям, как вести расследование, или передавать дело от одного следователя другому. Все расследование, согласно принятым в первом чтении поправкам, ляжет на следователей. Согласно реформе, следователями в Грузии могут быть только граждане с высшим юридическим образованиями. Именно следователи будут проводить все следственные мероприятия, получать разрешения суда на проведение мероприятий, ограничивающих права человека, принимать участие в судебных рассмотрениях, проводить проверки и беспрепятственно получать необходимые вещественные доказательства из государственных органов, признавать человека пострадавшим до выявления виновного по делу. Следователь сможет начать расследование и до получения согласия прокурора. Также он будет иметь право до предъявления прокуратурой обвинений разделять или объединять дела. Таким образом, в расследовании уголовных дел у прокуроров будут только те полномочия, которые необходимы для процессуального надзора и осуществления уголовного преследования. В вопросе процессуального надзора у прокурора будет право принятия итогового решения об уголовном преследовании или прекращении расследования. Прокуроры смогут менять обвинение, ходатайствовать перед судом о мере пресечения или о решении по поводу оперативных мер, в том числе об обыске, изъятии и так далее. Прокуроры сохранят и другие функции обвинителей, связанные с представлением улик, заключением процессуальной сделки. В их компетенцию также будет входить квалификация дел, объявление человека в розыск, признание человека пострадавшим. Прокуроры также получат право присутствовать во время проведения следственных мероприятий или принимать участие в них после предъявления обвинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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