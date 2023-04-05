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Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА
Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА
Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55 05.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили был избран членом Исполнительного комитета УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций. Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома, избраны сроком на четыре года. В работе Конгресса УЕФА приняли участие генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, вице-президент Александр Иашвили и вице-президент Акакий Аладашвили. Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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леван кобиашвили, уефа, спорт, грузия, новости, ффг, лиссабон, спорт
леван кобиашвили, уефа, спорт, грузия, новости, ффг, лиссабон, спорт

Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА

19:14 05.04.2023
© photo: Sputnik / Футболист Леван Кобиашвили
Футболист Леван Кобиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2023
© photo: Sputnik /
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Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили был избран членом Исполнительного комитета УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций.
В среду в Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА. Президент УЕФА Александер Чеферин был единогласно переизбран на пост до 2027 года. После переизбрания Чеферин, который был единственным кандидатом, поблагодарил делегатов за поддержку.
Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома, избраны сроком на четыре года.
В работе Конгресса УЕФА приняли участие генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, вице-президент Александр Иашвили и вице-президент Акакий Аладашвили.
Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз.
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