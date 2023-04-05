https://sputnik-georgia.ru/20230405/prezident-federatsii-futbola-gruzii-izbran-v-ispolkom-uefa-276460922.html
Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА
Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА
Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T19:14+0400
2023-04-05T19:14+0400
2023-04-05T19:14+0400
леван кобиашвили
уефа
спорт
грузия
новости
ффг
лиссабон
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24007/12/240071201_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2b9416c346a45e7e419c236cfd83e7b0.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили был избран членом Исполнительного комитета УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций. Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома, избраны сроком на четыре года. В работе Конгресса УЕФА приняли участие генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, вице-президент Александр Иашвили и вице-президент Акакий Аладашвили. Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
лиссабон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24007/12/240071201_173:0:1953:1335_1920x0_80_0_0_29494083e742d9e10f0caa301423e661.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
леван кобиашвили, уефа, спорт, грузия, новости, ффг, лиссабон, спорт
леван кобиашвили, уефа, спорт, грузия, новости, ффг, лиссабон, спорт
Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА
Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили был избран
членом Исполнительного комитета УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций.
В среду в Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА. Президент УЕФА Александер Чеферин был единогласно переизбран на пост до 2027 года. После переизбрания Чеферин, который был единственным кандидатом, поблагодарил делегатов за поддержку.
Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома, избраны сроком на четыре года.
В работе Конгресса УЕФА приняли участие генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, вице-президент Александр Иашвили и вице-президент Акакий Аладашвили.
Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз.