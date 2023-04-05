https://sputnik-georgia.ru/20230405/prezident-federatsii-futbola-gruzii-izbran-v-ispolkom-uefa-276460922.html

Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА

Президент Федерации футбола Грузии избран в Исполком УЕФА

Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T19:14+0400

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2023-04-05T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили был избран членом Исполнительного комитета УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций. Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома, избраны сроком на четыре года. В работе Конгресса УЕФА приняли участие генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, вице-президент Александр Иашвили и вице-президент Акакий Аладашвили. Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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