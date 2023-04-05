https://sputnik-georgia.ru/20230405/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-276451647.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T16:46+0400
2023-04-05T16:46+0400
2023-04-05T16:56+0400
мультимедиа
видео
москва
мария захарова
мид россии
россия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, москва, мария захарова, мид россии, россия, видео
мультимедиа, видео, москва, мария захарова, мид россии, россия, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:46 05.04.2023 (обновлено: 16:56 05.04.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.