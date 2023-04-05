https://sputnik-georgia.ru/20230405/stalo-izvestno-gde-proydet-detskoe-evrovidenie---2023-276468456.html

Стало известно, где пройдет "Детское Евровидение - 2023"

Стало известно, где пройдет "Детское Евровидение - 2023"

После победы Лиссандро на "Детском Евровидении - 2022" в Ереване с песней Oh Maman! песенный конкурс состоится во Дворце Никая во Франции 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Французский город Ницца станет официальным городом-хозяином международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2023", который пройдет 26 ноября, сообщает Европейский вещательный союз.Как сообщается на сайте конкурса, после победы Лиссандро на "Детском Евровидении" в Ереване с песней Oh Maman! песенный конкурс состоится во Дворце Никая. Слоган и брендинг мероприятия пока в разработке."Мы рады вернуться во Францию только через 2 года после впечатляющего проведения его в Париже. У команды France Télévisions есть опыт, видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце", – сказал Мартин Остердал, исполнительный супервайзер детского Евровидения.В прошлом году Грузию на "Детском Евровидении" в Армении представляла 11-летняя Мариам Бигвава с песней I Believe – она заняла третье место. В этом году страну также по традиции представит победитель вокального телепроекта "Ранина" на Первом канале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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