https://sputnik-georgia.ru/20230405/top-5-vkusneyshikh-gruzinskikh-traditsionnykh-supov-276190217.html
Топ-5 вкуснейших грузинских традиционных супов
Топ-5 вкуснейших грузинских традиционных супов
Во всем мире 5 апреля отмечается день супа, и в этот день интересно полакомить себя каким-нибудь новым рецептом 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T12:23+0400
2023-04-05T12:23+0400
2023-04-05T12:23+0400
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Первое блюдо – незаменимая часть рациона человека, способствующая нормальной жизнедеятельности и гарантирующая здоровье тому, кто не забывает об этом важном блюде.Первые рецепты супов появились еще в I веке до н. э. в древней Азии. Раньше считалось, что если в доме не готовился суп, то это совсем бедная семья, а врачи вместе с лекарствами прописывали пациенту бульон или легкий супчик.Sputnik Грузия приготовил для вас топ-5 грузинских национальных супов, которые никого не оставят равнодушными.Суп-харчоЗабудьте все суп-харчо, которые вы ели не в Грузии. Именно здесь вы попробуете настоящий суп-харчо и поймете, что до этого была пустая трата времени. Это еще один повод посетить прекрасную Грузию.Можно добавить в этот суп мясо любого вида и импровизировать чуть ли не до бесконечности. Суп-харчо есть из говядины с орехами, из баранины, свинины, курицы и даже из осетрины! Самое интересное, что этот суп во всех уголках Грузии готовят по-разному, но есть ингредиенты, которые должны присутствовать в каждом супе-харчо, иначе он перестает им быть. Это, естественно, ароматная зелень и, не поверите, тклапи. Тклапи – это высушенное пюре из мякоти сливы ткемали. Иногда называется "кислый лаваш" и готовится не только из ткемали, но и из любой сливы, терна, кизила. Именно тклапи придает блюду пикантный, приятный и кисловатый вкус, без которого грузины суп-харчо не воспринимают как полноценный.ЧакапулиЕсли вы спросите у грузин, с чем у них ассоциируется весна, то, наверно, многие из них вспомнят о чакапули. Все это потому, что именно тогда на прилавках можно найти свежую, молодую зелень и, конечно же, тархун, который просто необходим для этого блюда. Также суп не получится без зеленых, недозревших плодов ткемали или алычи и гвоздя программы — ягнятины.Мясо необходимо нарезать небольшими кусочками, поместить в глубокую кастрюлю. Налить воды так, чтобы она покрывала дно, и тушить на небольшом огне, закрыв кастрюлю крышкой.Когда сок мяса выкипит, добавить нарезанный лук, соль, вино и продолжить тушить. Далее нужно положить в чакапули ткемали или алычу и тушить до тех пор, пока плоды не станут оливкового цвета. Следом идет зелень – чем больше, тем лучше. Добавляются и кинза, и петрушка, их надо нарезать мелко. Листья тархуна режем крупно, все это засыпаем в чакапули. Тушить блюдо надо до тех пор, пока плоды не станут мягкими.Теперь вы поняли, почему это блюдо весеннее? Осторожно, при приготовлении есть риск, что на аромат, который выделяет тархун, сойдутся все ваши соседи.ЧихиртмаЧихиртма – это густой суп без овощей, который готовят на насыщенном курином бульоне, хотя иногда используют и баранину. Главная особенность этого супа – способ его загущения за счет использования кукурузной муки и куриных яиц.Итак, сварите куриный бульон и за полчаса до его готовности добавьте в кастрюлю нарезанную зелень, лавровый лист и перец. Курицу нарежьте кусочками. Очистите лук и измельчите его, после обжарьте на топленом масле и добавьте в бульон. Варите 5-10 минут. В миске взбейте яичные желтки с уксусом и влейте тонкой струйкой в бульон, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись. Далее необходимо добавить курицу в бульон и довести суп до кипения. Подавать на стол, посыпав рубленой кинзой.ХашиЕсли лучшие друзья девушек – это бриллианты, то лучший друг мужчин, да еще и грузин, да еще и при похмелье – это хаши. Хаши является палочкой-выручалочкой в таких ситуациях. Наверно, именно поэтому это блюдо любит почти вся мужская половина Грузии.Говяжий рубец залейте водой так, чтобы она покрыла его, доведите до кипения. После закипания необходимо сменить воду, и так три раза. Говяжьи ножки и рубец положите в кастрюлю объемом не меньше 15 литров, залейте холодной водой и убавьте огонь так, чтобы вода слегка побулькивала. Варите 6-8 часов. Готовое мясо выньте из бульона, снимите с костей и разберите на небольшие кусочки. Суп подавайте с толченым чесноком.Суп из мацониНапоследок низкокалорийный суп, который понравится тем, кто равнодушен к мясу. Суп из мацони очень легкий и приятный, а самое главное быстро готовится.Взбиваем мацони и воду венчиком. Следом мелко нарезаем лук и тушим на растительном масле до золотистого цвета, после этого выливаем мацони и помешиваем венчиком. Когда суп закипит, добавляем 2 ст. л. вареного риса, накрываем крышкой и тушим в течение 2-3 минут. В конце добавляем в суп соль и зелень. Вуаля! Летний супчик с легкой кислинкой готов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, справки , общество, новости, грузинская кухня, грузинская кухня, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, вкусная грузия
грузия, справки , общество, новости, грузинская кухня, грузинская кухня, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, вкусная грузия
Топ-5 вкуснейших грузинских традиционных супов
Во всем мире 5 апреля отмечается день супа, и в этот день интересно полакомить себя каким-нибудь новым рецептом
Первое блюдо – незаменимая часть рациона человека, способствующая нормальной жизнедеятельности и гарантирующая здоровье тому, кто не забывает об этом важном блюде.
Первые рецепты супов появились еще в I веке до н. э. в древней Азии. Раньше считалось, что если в доме не готовился суп, то это совсем бедная семья, а врачи вместе с лекарствами прописывали пациенту бульон или легкий супчик.
Sputnik Грузия
приготовил для вас топ-5 грузинских национальных супов, которые никого не оставят равнодушными.
Суп-харчо
Забудьте все суп-харчо, которые вы ели не в Грузии. Именно здесь вы попробуете настоящий суп-харчо и поймете, что до этого была пустая трата времени. Это еще один повод посетить прекрасную Грузию.
Можно добавить в этот суп мясо любого вида и импровизировать чуть ли не до бесконечности. Суп-харчо есть из говядины с орехами, из баранины, свинины, курицы и даже из осетрины!
Самое интересное, что этот суп во всех уголках Грузии готовят по-разному, но есть ингредиенты, которые должны присутствовать в каждом супе-харчо, иначе он перестает им быть. Это, естественно, ароматная зелень и, не поверите, тклапи.
Тклапи – это высушенное пюре из мякоти сливы ткемали. Иногда называется "кислый лаваш" и готовится не только из ткемали, но и из любой сливы, терна, кизила.
Именно тклапи придает блюду пикантный, приятный и кисловатый вкус, без которого грузины суп-харчо не воспринимают как полноценный.
Чакапули
Если вы спросите у грузин, с чем у них ассоциируется весна, то, наверно, многие из них вспомнят о чакапули.
Все это потому, что именно тогда на прилавках можно найти свежую, молодую зелень и, конечно же, тархун, который просто необходим для этого блюда. Также суп не получится без зеленых, недозревших плодов ткемали или алычи и гвоздя программы — ягнятины.
Мясо необходимо нарезать небольшими кусочками, поместить в глубокую кастрюлю. Налить воды так, чтобы она покрывала дно, и тушить на небольшом огне, закрыв кастрюлю крышкой.
Когда сок мяса выкипит, добавить нарезанный лук, соль, вино и продолжить тушить. Далее нужно положить в чакапули ткемали или алычу и тушить до тех пор, пока плоды не станут оливкового цвета.
Следом идет зелень – чем больше, тем лучше. Добавляются и кинза, и петрушка, их надо нарезать мелко. Листья тархуна режем крупно, все это засыпаем в чакапули. Тушить блюдо надо до тех пор, пока плоды не станут мягкими.
Теперь вы поняли, почему это блюдо весеннее? Осторожно, при приготовлении есть риск, что на аромат, который выделяет тархун, сойдутся все ваши соседи.
Чихиртма
Чихиртма – это густой суп без овощей, который готовят на насыщенном курином бульоне, хотя иногда используют и баранину. Главная особенность этого супа – способ его загущения за счет использования кукурузной муки и куриных яиц.
Итак, сварите куриный бульон и за полчаса до его готовности добавьте в кастрюлю нарезанную зелень, лавровый лист и перец. Курицу нарежьте кусочками. Очистите лук и измельчите его, после обжарьте на топленом масле и добавьте в бульон. Варите 5-10 минут.
В миске взбейте яичные желтки с уксусом и влейте тонкой струйкой в бульон, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись. Далее необходимо добавить курицу в бульон и довести суп до кипения. Подавать на стол, посыпав рубленой кинзой.
Хаши
Если лучшие друзья девушек – это бриллианты, то лучший друг мужчин, да еще и грузин, да еще и при похмелье – это хаши. Хаши является палочкой-выручалочкой в таких ситуациях. Наверно, именно поэтому это блюдо любит почти вся мужская половина Грузии.
Говяжий рубец залейте водой так, чтобы она покрыла его, доведите до кипения. После закипания необходимо сменить воду, и так три раза.
Говяжьи ножки и рубец положите в кастрюлю объемом не меньше 15 литров, залейте холодной водой и убавьте огонь так, чтобы вода слегка побулькивала. Варите 6-8 часов. Готовое мясо выньте из бульона, снимите с костей и разберите на небольшие кусочки.
Суп подавайте с толченым чесноком.
Суп из мацони
Напоследок низкокалорийный суп, который понравится тем, кто равнодушен к мясу. Суп из мацони очень легкий и приятный, а самое главное быстро готовится.
Взбиваем мацони и воду венчиком. Следом мелко нарезаем лук и тушим на растительном масле до золотистого цвета, после этого выливаем мацони и помешиваем венчиком.
Когда суп закипит, добавляем 2 ст. л. вареного риса, накрываем крышкой и тушим в течение 2-3 минут. В конце добавляем в суп соль и зелень. Вуаля! Летний супчик с легкой кислинкой готов.