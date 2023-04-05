https://sputnik-georgia.ru/20230405/umer-uchenik-kote-makharadze---izvestnyy-gruzinskiy-kommentator-dzhamlet-khukhashvili-276447917.html

Умер ученик Котэ Махарадзе – известный грузинский комментатор Джамлет Хухашвили

Умер ученик Котэ Махарадзе – известный грузинский комментатор Джамлет Хухашвили

Грузинский спортивный комментатор с баскетбольным прошлым последние годы боролся с неизлечимой болезнью 05.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Известный грузинский комментатор, спортивный журналист Джамлет Хухашвили скончался в возрасте 78 лет, сообщает телекомпания "Имеди".По информации СМИ, на протяжении последних нескольких лет он боролся с неизлечимой болезнью. Джемал (Джамлет) Хухашвили с 1963 года работал спортивным комментатором. Был тренером по баскетболу спортивного общества "Динамо", возглавлял баскетбольную сборную Грузии. С 1990 года был президентом клуба "Маккаби". Джамлет Шалвович был признан лучшим тренером "Динамо" (1986), лучшим спортивным комментатором (2004). Был генеральным директором спортивного радио "Жако". Сам Джамлет Шалвович называл себя просто "учеником Котэ Махарадзе", легендарного грузинского спортивного комментатора. Именно Махарадзе приложил руку к тому, чтобы Джамлет Хухашвили стал комментатором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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