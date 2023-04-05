https://sputnik-georgia.ru/20230405/uroven-zagryazneniya-vozdukha-v-gruzii-i-drugikh-stranakh-blizhnego-zarubezhya-276443395.html

Уровень загрязнения воздуха в Грузии и других странах ближнего зарубежья

Уровень загрязнения воздуха в Грузии и других странах ближнего зарубежья

Уровень загрязнения воздуха зависит от множества факторов, в том числе от количества транспортных средств 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T20:00+0400

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инфографика

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вредные вещества в воздухе, попадая в организм, могут вызывать ряд заболеваний – рак легких, бронхит, астму, сердечно-сосудистые заболевания.В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, как обстоят дела с уровнем загрязнения воздуха на постсоветском пространстве. Данные, представленные в инфографике, основаны на индексе качества воздуха (AQI), согласно которому составляется рейтинг стран с самым грязным и чистым воздухом, представляет собой измерение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и связанных с ними рисков для здоровья.Показатели от 50 до 100 – приемлемые, однако некоторые загрязнители создают умеренный риск для здоровья незначительного числа людей, сверхчувствительных к загрязнению воздуха. Дети и взрослые, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить длительное пребывание на улице.При доле загрязнения от 150 и выше люди должны избегать длительного нахождения на открытом воздухе, а также воздержаться от любой физической активности.Для крупных городов Грузии проблема загрязнения достаточно актуальна. Грузинские власти принимают ряд мер для того, чтобы улучшить экологию. К примеру, с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума и выброс СО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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инфографика, инфографика, грузия, общество, новости, всемирная организация здравоохранения