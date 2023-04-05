https://sputnik-georgia.ru/20230405/v-gruzii-uzhestochili-doping-kontrol-na-zakonodatelnom-urovne-276450384.html

В Грузии ужесточили допинг-контроль на законодательном уровне

В Грузии ужесточили допинг-контроль на законодательном уровне

Поправки инициировал комитет по делам молодежи и спорта парламента Грузии 05.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил внесение изменений в закон "О спорте" – "за" проголосовали 83 депутата. Изменения были инициированы парламентским комитетом по делам молодежи и спорта. Законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке. В среду состоялись его второе и третье слушания, а накануне – первое. Согласно поправкам, допинг-контроль будет проводиться не с согласия спортивной организации, а станет обязательным. Запад отменяет большой спорт>>Кроме того, спортивные организации будут обязаны, помимо повышения осведомленности и реализации образовательных программ, обеспечивать исполнение наказания за нарушение антидопинговых правил спортсменом, в том числе прекращать все виды финансирования спортсмена (или другого лица) в период действия санкций. Если же правила нарушит спортивная организация, министерство культуры, спорта и молодежи Грузии сможет приостановить или прекратить ее финансирование. Право на выполнение допинг-контроля, согласно законопроекту, будет предоставлено только тем лицам, которые имеют соответствующий сертификат, выданный или признанный международной или национальной антидопинговой организацией. Кроме того, законопроект урегулирует одну из важнейших угроз в сфере допинга – вопрос конфликта интересов. Законопроект установит, что физические и юридические лица, участвующие в допинг-контроле и иных видах антидопинговой деятельности, обязаны будут не допускать конфликт интересов с интересами Антидопингового агентства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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