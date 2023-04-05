https://sputnik-georgia.ru/20230405/zdorove-saakashvili-i-politika-kakuyu-svyaz-uvideli-predstaviteli-pase-276463727.html

Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ

Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ

За вопросом здоровья должны следить врачи, а не политики, заявили содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Грузии 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T19:45+0400

2023-04-05T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Совете Европы увидели, что окружение осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пытается политизировать вопрос состояния его здоровья, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла по итогам визита в Грузию 27-29 марта распространили заявление, в котором отмечено, что "в лучших интересах Саакашвили" важны деполитизация состояния его здоровья и обеспечение того, чтобы все заинтересованные стороны могли полагаться на нейтральную, достоверную и проверенную информацию. Присутствие беспристрастных иностранных врачей может стать важным шагом в этом направлении, отмечено в заявлении. Как отметил Талаквадзе, хорошо, что в итоге мы увидели объективную оценку. "Это заявление и оценка лишний раз показывают необходимость быть принципиальными и справедливыми, даже если это непопулярно", – отметил он. По словам Талаквадзе, представители радикальной оппозиции и окружение Саакашвили, в том числе из-за рубежа, говорят, что все заключенные, у которых есть проблема со здоровьем, должны "остаться в тюрьме, а Саакашвили должен быть освобожден". "Нам об этом твердят месяцами, на что сегодня Совет Европы ответил четко, что за вопросом здоровья должны следить врачи, а не политики", – сказал Талаквадзе. Чем меньше политики будет в деле Саакашвили, тем лучше будет и для него, и для правосудия, заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Николоз Самхарадзе. С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Однако суд отказался освобождать Саакашвили, посчитав убедительными доводы, что экс-президент сам виноват в своем состоянии. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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совет европы, пасе, политика, новости, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, арчил талаквадзе