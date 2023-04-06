https://sputnik-georgia.ru/20230406/daleko-ne-original--v-gruzii-izyali-poddelnye-stiralnye-poroshki-276479051.html

Далеко не оригинал – в Грузии изъяли поддельные стиральные порошки

Далеко не оригинал – в Грузии изъяли поддельные стиральные порошки

Рыночная стоимость изъятых поддельных порошков – 44 тысячи лари 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T11:41+0400

2023-04-06T11:41+0400

2023-04-06T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Трое человек задержаны по факту незаконного использования чужого товарного знака, сообщили в пресс-службе следственной службы министерства финансов Грузии. Следствие установило, что обвиняемые для получения незаконной материальной выгоды устраивали в жилых домах региона Квемо Картли кустарные цеха, где фасовали дешевые стиральные порошки, выдавая их за брендовые моющие средства.В результате следственных действий было изъято 1 386 упаковок поддельных моющих средств различного объема, подготовленных к продаже. Их рыночная стоимость превышает 44 тысячи лари (курс 2,5420 GEL/$1). Все трое обвиняются по статье "Противоправное использование чужого товарного знака, группой лиц по предварительному сговору". Задержанным грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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