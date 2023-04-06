https://sputnik-georgia.ru/20230406/dvizhenie-poezdov-v-tbilisskom-metro-vosstanovleno-276503089.html

Движение поездов в Тбилисском метро восстановлено

Движение поездов в Тбилисском метро восстановлено

Причина перебоев в работе метро была вызвана технической неисправностью одного из составов, говорится в заявлении компании 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T17:57+0400

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метрополитена (театр Ахметели - Варкетили) восстановлено, сообщает пресс-служба Тбилисской транспортной компании. По их информации, причина перебоев в работе метро была вызвана технической неисправностью одного из составов. Вторая (Сабурталинская) линия метрополитена обслуживала пассажиров без перебоев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, общество, тбилиси, тбилисский метрополитен