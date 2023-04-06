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Движение поездов в Тбилисском метро восстановлено
Движение поездов в Тбилисском метро восстановлено
Причина перебоев в работе метро была вызвана технической неисправностью одного из составов, говорится в заявлении компании 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T17:57+0400
2023-04-06T17:57+0400
2023-04-06T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метрополитена (театр Ахметели - Варкетили) восстановлено, сообщает пресс-служба Тбилисской транспортной компании. По их информации, причина перебоев в работе метро была вызвана технической неисправностью одного из составов. Вторая (Сабурталинская) линия метрополитена обслуживала пассажиров без перебоев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, общество, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, общество, тбилиси, тбилисский метрополитен
Движение поездов в Тбилисском метро восстановлено
Причина перебоев в работе метро была вызвана технической неисправностью одного из составов, говорится в заявлении компании
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метрополитена (театр Ахметели - Варкетили) восстановлено, сообщает пресс-служба Тбилисской транспортной компании.
По их информации, причина перебоев в работе метро была вызвана технической неисправностью одного из составов.
"Сотрудники соответствующих служб транспортной компании вовремя устранили неисправность и первая линия обслуживает пассажиров в обычном режиме", - говорится в заявлении компании.
Вторая (Сабурталинская) линия метрополитена обслуживала пассажиров без перебоев.