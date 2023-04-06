https://sputnik-georgia.ru/20230406/festival-gruzinskoy-kultury-proydet-v-belgii-osenyu--276461519.html

Фестиваль грузинской культуры пройдет в Бельгии осенью

Фестиваль грузинской культуры пройдет в Бельгии осенью

Гостей фестиваля познакомят с грузинским многоголосьем, культурой традиционного застолья "супра", а также богатой винной культурой Грузии 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T10:01+0400

2023-04-06T10:01+0400

2023-04-06T10:01+0400

анонсы

культура

грузия

новости

брюссель

тбилиси

бельгия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262253998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f6d29f10c09223c0b7cb8f60c68cf7d.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Более 400 мероприятий, посвященных грузинской культуре, пройдут на фестивале Europalia по всей Бельгии в период с 4 октября 2023 по 14 января 2024 года, говорится в сообщении организаторов. Фестиваль Europalia каждые два года составляет разнообразную художественную программу, посвященную одной стране или теме. В течение четырех месяцев в Бельгии и соседних с ней странах Europalia в сотрудничестве с широкой сетью культурных партнеров представляет биеннале с множеством художественных и социокультурных проектов, объединяющих изобразительное, исполнительское искусство, кино, музыку, литературу. Этой осенью в центре внимания Europalia будет Тбилиси, однако регионы Грузии также не останутся без внимания. Посетителей ждет насыщенная программа выставок, спектаклей, концертов, фильмов, танцевальных и театральных постановок, а также литературы по всей Бельгии. Гостей фестиваля познакомят и с грузинским многоголосьем, культурой традиционного застолья "супра" и тамадой, а также с грузинской винной культурой, которая является старейшей в мире. Выставка культурного наследия в Музее истории и искусства (Брюссель) соберет "невиданные сокровища" из музеев по всей Грузии, как пишут организаторы, предоставив публике "захватывающее представление" об этом регионе.Программа организована в сотрудничестве с министерством культуры, спорта и молодежи Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

тбилиси

бельгия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

анонсы , культура, грузия, новости, брюссель, тбилиси, бельгия