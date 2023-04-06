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Финляндия в НАТО – новые проблемы альянса

Финляндия в НАТО – новые проблемы альянса

В качестве нового члена Североатлантического альянса Финляндия обречена повторить деструктивный опыт стран Балтии и Польши 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T10:21+0400

2023-04-06T10:21+0400

2023-04-06T10:21+0400

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Она неизбежно превратится в антироссийский плацдарм для развертывания иностранных войск и утратит добрососедство с РФ, которое 78 лет являлось основой национальной безопасности, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. Финляндия 4-го апреля стала 31-м членом Североатлантического альянса. НАТО получило малонаселенную территорию (338400 км² и 5,6 млн человек), маленькую финскую армию (24 тыс. действующих военнослужащих) и увеличение протяженности общих границ с Россией на 1 271 км (вдвое). Приграничная инфраструктура на востоке Финляндии не развита. Новый "железный занавес" потребует в ближайшие десятилетия многомиллиардных затрат всех стран альянса. Включая интеграцию финской армии в общую структуру НАТО и расширение программы по истребителям-невидимкам F-35. На церемонии в штаб-квартире альянса в Брюсселе президент Финляндии Саули Ниинистё демагогически рассуждал о новых вызовах, начале новой эры и подчеркнул: "Членство в НАТО укрепляет наши международные позиции и дает пространство для маневра". Несложно представить, о каких маневрах говорил финский президент – почти все страны Европы сегодня подчинены интересам Вашингтона, обречены на соучастие в прокси-войне с Россией и экономическую деградацию. Национальным армиям отведена роль бесправных марионеток Пентагона. Безрассудное расширение агрессивного военного блока на восток – стратегическая и трагическая ошибка Запада, за которую придется долго "маневрировать" и дорого платить. Кремль оценил вступление Финляндии в НАТО как посягательство на безопасность и национальные интересы России, вынуждающее принимать тактические и стратегические контрмеры. Принципиальная позиция Москвы (многополярный мир, система равной и неделимой безопасности) не обещает новым и старым членам альянса ничего хорошего. Провокационный шаг Нейтральная де-юре Финляндия три десятилетия сближалась с НАТО и постепенно "инсталлировала" в альянс свою армию. Президент Ниинистё вчера отметил: "Как партнер, мы уже давно активно участвуем в деятельности НАТО. В будущем Финляндия внесет вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО". Действительно, еще в 2020-м году Финляндия и Швеция заключили военный союз с входящей в Североатлантический альянс Норвегией. Ранее финские войсковые части в составе сил НАТО участвовали в операциях на территории Афганистана, Боснии и Косово (в 1995-м и 1999-м годах), а план отторжения Косово от Сербии предложил экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Глава Пентагона Ллойд Остин лжет, когда говорит, что финская армия "значительно укрепит НАТО", и все же альянс получит не только территорию. После распада СССР финны достаточно быстро заменили истребители МиГ-21 на американские F-18, а танки Т-55М на немецкие Leopard 2A4 и Leopard 2A6. На совместных учениях с НАТО в Финляндии в мае 2022-го года развертывались британские танки Challenger-2. Точкой ускорения дрейфа в 2021-м году стал крупный заказ на 64 самолета F-35A, которые считаются оптимальным средством доставки ядерного оружия и по всему миру интегрированы в единую сеть обмена данными – под контролем Пентагона. Американские "невидимки" F-35 далеки от полной боеготовности, имеют сотни конструктивных проблем, до сего дня не одобрены Пентагоном к массовому производству, однако антироссийскую позицию Финляндии это не оправдывает. Американцы рассчитывают к 2030-му году избавить F-35 от большинства технических проблем, сделать его основным носителем тактического термоядерного оружия. Параллельно США стремятся расширить соглашения о совместном использовании ядерных вооружений с членами НАТО. Издание The Diplomat отмечает, что это приведет к размещению ядерного оружия в странах Восточной Европы, и базирующиеся в Финляндии F-35 могут нанести глубокий удар по России. Напомню, от Санкт-Петербурга до финской границы по прямой – 151 км, или 10 минут полета "невидимки" F-35. Министр обороны Дании Мортен Бёдсков считает, что членство Финляндии "продвинет НАТО на север", с акцентом на Балтийский регион, и ожидает "больше активности в сторону востока". Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен ранее заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО "открывает много возможностей", включая новые способы базирования – на случай войны в Антарктике или на Балтике. Командующий ВВС Норвегии Рольф Фолланд уже размышляет о создании нового "Северного центра воздушных операций" для управления региональными миссиями. Норвегия планирует к 2025-му году разместить 52 истребителя F-35, которые "окажут значительное дополнительное давление на российские средства ПВО". Издание Breaking Defense резюмирует: "Хельсинки предстоит многое узнать о политике альянса. Одной из тем, требующей особого внимания, является ядерная политика". И Финляндия может участвовать в "модернизации стратегической позиции НАТО". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей. Это принципиальная позиция Москвы. Финское правительство вполне осознанно идет курсом эскалации. Многие финские политики разделяют взгляды общества ProKarelia, требующего возвращения Финляндии Выборга и части территории Карелии. Коллективный Запад открыто декларирует задачу нанести России "стратегическое поражение", и все члены НАТО разделяют ответственность за соучастие в военном конфликте с высокой вероятностью ядерного финала. Очевидно, ни польский опыт дрейфа от добрососедства к эскалации, ни украинский урок соседям России не впрок, и проблемы Североатлантического альянса в Восточной Европе только начинаются. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, в мире, россия, политика, москва, норвегия, финляндия, саули ниинисте, дмитрий медведев, нато, пентагон