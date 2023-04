https://sputnik-georgia.ru/20230406/izvestnyy-frantsuzskiy-didzhey-bob-sinkler-vystupit-v-tbilisi-276459278.html

Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси

В 2000-х Синклер стал популярен во всем мире благодаря хитам The Beat Goes On, Love Generation и World, Hold On 06.04.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Французский продюсер, диджей Боб Синклер (Bob Sinclar) выступит в Тбилиси 29 апреля 2023 года, сообщают организаторы выступления музыканта.Концерт французского артиста пройдет в Hualing Plaza, в 23:00. На вечере также сыграют грузинские артисты клубной сцены – Roma J, Ucha и meANDyou. Пространство Hualing Plaza специально оборудуют для концерта Боба Синклера и оснастят новейшим световым и звуковым оборудованием, отмечают организаторы. А для комфортного передвижения слушателей назначат транспорт от различных станций метро. Боб Синклер (настоящее имя – Кристоф Ле Фриан) начал карьеру диджея в 80-х под сценическим псевдонимом Chris the French Kiss. В этот же период музыкант создал несколько музыкальных проектов – The Mighty Bop и Reminiscence Quartet. Артист вскоре привлек к себе внимание слушателей и в 80-е уже играл в клубах Парижа. В 2000-х Синклер стал популярен во всем мире благодаря хитам The Beat Goes On, Love Generation и World, Hold On. Музыкант отмечает, что его творчество вдохновлено стремлением к миру, любви и звуками хаус-музыки. Боб Синклер также продюсировал ремиксы для таких исполнителей, как Jamiroquai, Moby, James Brown, Madonna и Rihanna, сотрудничал с Akon. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

