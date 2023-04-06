https://sputnik-georgia.ru/20230406/izvestnyy-frantsuzskiy-didzhey-bob-sinkler-vystupit-v-tbilisi-276459278.html
Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси
Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси
В 2000-х Синклер стал популярен во всем мире благодаря хитам The Beat Goes On, Love Generation и World, Hold On 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T08:01+0400
2023-04-06T08:01+0400
2023-04-06T08:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
грузия
тбилиси
анонсы
концерт
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/05/276458963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5e08fce66cc1d68137bdae5780c353d.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Французский продюсер, диджей Боб Синклер (Bob Sinclar) выступит в Тбилиси 29 апреля 2023 года, сообщают организаторы выступления музыканта.Концерт французского артиста пройдет в Hualing Plaza, в 23:00. На вечере также сыграют грузинские артисты клубной сцены – Roma J, Ucha и meANDyou. Пространство Hualing Plaza специально оборудуют для концерта Боба Синклера и оснастят новейшим световым и звуковым оборудованием, отмечают организаторы. А для комфортного передвижения слушателей назначат транспорт от различных станций метро. Боб Синклер (настоящее имя – Кристоф Ле Фриан) начал карьеру диджея в 80-х под сценическим псевдонимом Chris the French Kiss. В этот же период музыкант создал несколько музыкальных проектов – The Mighty Bop и Reminiscence Quartet. Артист вскоре привлек к себе внимание слушателей и в 80-е уже играл в клубах Парижа. В 2000-х Синклер стал популярен во всем мире благодаря хитам The Beat Goes On, Love Generation и World, Hold On. Музыкант отмечает, что его творчество вдохновлено стремлением к миру, любви и звуками хаус-музыки. Боб Синклер также продюсировал ремиксы для таких исполнителей, как Jamiroquai, Moby, James Brown, Madonna и Rihanna, сотрудничал с Akon. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/05/276458963_196:0:1156:720_1920x0_80_0_0_7b2ff6261fa8773ece6b2e2c7e84e049.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, анонсы , концерт, шоу-бизнес
новости, грузия, тбилиси, анонсы , концерт, шоу-бизнес
Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси
В 2000-х Синклер стал популярен во всем мире благодаря хитам The Beat Goes On, Love Generation и World, Hold On
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik.
Французский продюсер, диджей Боб Синклер (Bob Sinclar) выступит в Тбилиси 29 апреля 2023 года, сообщают
организаторы выступления музыканта.
Концерт французского артиста пройдет в Hualing Plaza, в 23:00. На вечере также сыграют грузинские артисты клубной сцены – Roma J, Ucha и meANDyou.
Пространство Hualing Plaza специально оборудуют для концерта Боба Синклера и оснастят новейшим световым и звуковым оборудованием, отмечают организаторы. А для комфортного передвижения слушателей назначат транспорт от различных станций метро.
Боб Синклер (настоящее имя – Кристоф Ле Фриан) начал карьеру диджея в 80-х под сценическим псевдонимом Chris the French Kiss. В этот же период музыкант создал несколько музыкальных проектов – The Mighty Bop и Reminiscence Quartet. Артист вскоре привлек к себе внимание слушателей и в 80-е уже играл в клубах Парижа.
В 2000-х Синклер стал популярен во всем мире благодаря хитам The Beat Goes On, Love Generation и World, Hold On. Музыкант отмечает, что его творчество вдохновлено стремлением к миру, любви и звуками хаус-музыки.
Боб Синклер также продюсировал ремиксы для таких исполнителей, как Jamiroquai, Moby, James Brown, Madonna и Rihanna, сотрудничал с Akon.