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Кто из грузинских дзюдоисток поедет на ЧМ в Дохе
Кто из грузинских дзюдоисток поедет на ЧМ в Дохе
Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T07:32+0400
2023-04-06T07:32+0400
2023-04-06T07:32+0400
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тато григалашвили
лаша бекаури
лука майсурадзе
федерация дзюдо грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Три дзюдоистки из Грузии – Этер Липартелиани (57 кг), Этер Аскилашвили (63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг) — примут участие в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Дохе в мае, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая. В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся десять дзюдоистов. Несколько дней назад главный тренер сборной по дзюдо Лаша Гуджеджиани назвал имена семерых дзюдоистов, которые поедут на ЧМ. Состав сборной Грузии выглядит так: Мужская команда: Женская команда: На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, доха, катар, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, доха, катар, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе, федерация дзюдо грузии
Кто из грузинских дзюдоисток поедет на ЧМ в Дохе
Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Три дзюдоистки из Грузии – Этер Липартелиани (57 кг), Этер Аскилашвили (63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг) — примут участие в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Дохе в мае, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая. В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся десять дзюдоистов.
Несколько дней назад главный тренер сборной по дзюдо Лаша Гуджеджиани назвал имена семерых дзюдоистов, которые поедут на ЧМ. Состав сборной Грузии выглядит так:
Георгий Сардалашвили (60 кг)
Важа Маргвелашвили (66 кг)
Лаша Шавдатуашвили (73 кг)
Тато Григалашвили (81 кг)
Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (90 кг)
Илья Суламанидзе, Варлам Липартелиани (100 кг)
Гурам Тушишвили (+100 кг).
Этер Липартелиани (57 кг)
София Сомхишвили (+78 кг) .
На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+).