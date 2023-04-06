https://sputnik-georgia.ru/20230406/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistok-poedet-na-chm-v-dokhe-276464317.html

Кто из грузинских дзюдоисток поедет на ЧМ в Дохе

Кто из грузинских дзюдоисток поедет на ЧМ в Дохе

Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T07:32+0400

2023-04-06T07:32+0400

2023-04-06T07:32+0400

спорт

грузия

новости

доха

катар

тато григалашвили

лаша бекаури

лука майсурадзе

федерация дзюдо грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Три дзюдоистки из Грузии – Этер Липартелиани (57 кг), Этер Аскилашвили (63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг) — примут участие в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Дохе в мае, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая. В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся десять дзюдоистов. Несколько дней назад главный тренер сборной по дзюдо Лаша Гуджеджиани назвал имена семерых дзюдоистов, которые поедут на ЧМ. Состав сборной Грузии выглядит так: Мужская команда: Женская команда: На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, доха, катар, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе, федерация дзюдо грузии