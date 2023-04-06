https://sputnik-georgia.ru/20230406/kurs-lari-dollar-276467109.html

Курс лари на четверг – 2,5420 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,5420 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0041 лари по отношению к доллару 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T09:20+0400

2023-04-06T09:20+0400

2023-04-06T09:20+0400

грузия

экономика

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллар

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 апреля в размере 2,5420 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0041 лари по отношению к доллару.

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