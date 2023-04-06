https://sputnik-georgia.ru/20230406/kurs-lari-dollar-276467109.html
Курс лари на четверг – 2,5420 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,5420 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0041 лари по отношению к доллару 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T09:20+0400
2023-04-06T09:20+0400
2023-04-06T09:20+0400
грузия
экономика
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
доллар
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 апреля в размере 2,5420 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0041 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
грузия, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,5420 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0041 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 апреля в размере 2,5420 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0041 лари по отношению к доллару.