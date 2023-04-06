https://sputnik-georgia.ru/20230406/natsionalnaya-gordost--top-5-luchshikh-gruzinskikh-sportsmenov-xxi-veka-276478008.html

Национальная гордость – топ-5 лучших грузинских спортсменов XXI века

Национальная гордость – топ-5 лучших грузинских спортсменов XXI века

Для грузин спорт – это больше, чем увлечение, а любимые спортсмены – предмет национальной гордости 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T11:21+0400

2023-04-06T11:21+0400

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Для грузин спорт – это больше чем увлечение, а любимые спортсмены – предмет национальной гордости. Уже традиционно Международный день спорта во благо мира и развития отмечается 6 апреля, праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 августа 2013 года. В связи с этим мы подготовили список из топ-5 грузинских спортсменов, которые 21-м веке своими достижениями прославили грузинский спорт за пределами страны. Лаша Талахадзе Последние восемь лет имя Лаши Тлахадзе на слуху у каждого, кто следит за событиями в мире спорта. Грузинский тяжелоатлет с 2015 года выигрывает все подряд крупные соревнования. Шесть раз он завоевывал золото чемпионатов мира и столько же раз золото Европы, дважды становился олимпийским чемпионом в 2026 (весовая категория 105 кг) и в 2020 году (весовая категория 109+). Единственным конкурентом Талахадзе является сам Лаша. Он ставит перед собой новые планки и улучшает свои же рекорды. Талахадзе, которому пока лишь 29 лет, за рост 197 см и вес 160 кг болельщики называют "Грузинским богатырем". Заза ПачулияС именем этого баскетболиста связана целая эпоха грузинского баскетбола. Заза Пачулия открыл для грузинских игроков окно в NBA и помог сборной четырежды сыграть на чемпионатах Европы в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах. Вместе с Пачулия сборной Грузии удалось сыграть в 1/8 финала на ЧЕ 2015 года. Заза Пачулия – первый грузинский баскетболист, который стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации Америки (NBA) в 2017 году, выступая за Golden State Warriors. В начале июля 2018 года премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе присвоил бывшему капитану национальной сборной Грузии по баскетболу и чемпиону NBA, центровому клуба Golden State Warriors звание "Рыцарь спорта". В том же году Пачулия стал на тот момент самым молодым обладателем звания "Почетный гражданин Тбилиси". Каха Каладзе Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе является единственным грузинским футболистом, который дважды выигрывал Лигу чемпионов. В 2001 году Каладзе стал игроком итальянского клуба "Милан", став самым дорогим грузинским футболистов, ведь итальянцы заплатили за его трансфер "Динамо" Киеву 16 миллионов евро. В 2003 Каладзе в составе "Милана" выиграл Лигу чемпионов, победив в финале "Ювентус" в серии после матчевых пенальти. Правда, Каладзе тогда не сумел реализовать свой удар. Каладзе выиграл свой второй титул Лиги чемпионов 23 мая 2007 года после того, как "Милан" победил "Ливерпуль" в финале со счетом 2:1, а сам Каладзе вышел на замену на 79-й минуте. Позже в декабре того же года он выиграл клубный чемпионат мира, где в финале "Милан" победил "Бока Хуниорс" со счетом 4:2. В 2011 году Каладзе повесил бутсы на гвоздь, а с 2012 года стал активно заниматься политикой, вступив в ряды партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Николоз БасилашвилиЗнаменитый грузинский теннисист Николоз Басилашвили, бессменная первая ракетка Грузии, один из самых популярных спортсменов страны и самый титулованный теннисист. Лучшим в карьере 31-летнего теннисиста оказался 2019 год. В мае Ника был 16 ракеткой в рейтинге ATP – это лучший международный результат в карьере первой ракетки Грузии. В этом же году он выиграл два турнира: ATP-250 в Мюнхене и в Дохе. Никому из грузинских теннисистов пока не удалось повторить успех Басила. Сейчас для Басилашвили не самый лучший игровой период. Он занимает 131 место в рейтинге ATP и вылетает с международных турниров еще в первом круге. Болельщики связывают упадок с недавней травмой, а также серьезным скандалом на родине, ведь уже бывшая жена Басилашвили Нека Дорокашвили обвинила его в насилии. Суд вину Басилашвили не признал, но "осадок" остался. Мамука Горгодзе Был шанс того, что регбиста Горгодзе могло просто не быть. До 17 лет Мамука играл в баскетбол вместе с такими баскетболистами, как Виктор Саникидзе, Георгий Цинцадзе, и планировал связать жизнь с этим видом спорта. В нулевые регби стало набирать популярность в Грузии, все говорили об этом виде спорта, поэтому Горгодзе и решил сменить профессию. А сейчас без капитана сборной Мамуки Горгодзе грузинское регби действительно сложно представить. Капитан сборной Грузии вошел в символическую сборную Кубка Мира 2015, которую огласил Международный Совет Регби на ежегодной церемонии в Лондоне. На прошедшем турнире Горгодзе дважды признавался игроком матча: на встрече с Тонга, которую грузинские регбисты выиграли со счетом 17:10, и в матче с будущими Чемпионами Мира, новозеландцам, в котором сборная Грузии уступила со счетом 10:43. Горгодзе в 2021 году был включен в Зал славы RugbyPass. Легендарный грузинский спортсмен вошел в число пятнадцати лучших регбистов всех времен. Голосование проводилось онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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