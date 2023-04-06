https://sputnik-georgia.ru/20230406/primety-na-blagoveschenie-presvyatoy-bogoroditsy-2023-chto-nelzya-delat-276505033.html

Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать

Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из древних церковных праздников, с которым связано много запретов и примет 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T19:44+0400

2023-04-06T19:44+0400

2023-04-06T19:44+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

благовещение пресвятой богородицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23100/71/231007154_0:55:1100:674_1920x0_80_0_0_e89e0e4f48f038ce04362c0c931f442c.jpg

Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы – о приметах, связанных с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на Великий пост, поэтому мясные и молочные продукты в праздник есть нельзя. Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу по хозяйству и убирать – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. Поэтому хозяйки стараются завершить уборку до наступления праздника. По приметам мужчины на Благовещение Пресвятой Богородицы не охотились и даже не резали скотину, а женщины не занимались рукоделием, так как в праздник нельзя использовать режущие и колющие предметы, чтобы не привлекать беду в семью. На Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя давать или брать в долг что-либо – весь год трудно будет выбраться из долгов. Плохая примета также наряжаться в праздник и заплетать косы – могут возникнуть проблемы в личной жизни. Нельзя в праздник ссориться и выяснять отношения, а также совершать любые другие поступки, способные разрушить мир между людьми. Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы венчаться, а также проводить любые другие праздничные мероприятия. В праздник также нельзя жадничать. Народные приметы По приметам, чтобы привлечь удачу, нужно на Благовещение Пресвятой Богородицы сжечь в печи несколько щепоток соли. Люди считали, что в праздник Земля и ее обитатели пробуждается от зимнего сна, а вместе с ними просыпается и всякая нечисть, поэтому проводили на Благовещение различные обряды, которые по приметам защищали от зла и исцеляли болезни. Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы крошки ронять на пол – это плохая примета, от насекомых не будет спасения. Нельзя в праздник зерно пересыпать из мешка в мешок, и чтобы куры к Пасхе хорошо неслись, хозяйка на Благовещение сгоняла их помелом с насеста. На Благовещение гадали на счастье – запекали мелкую денежку в церковной просфоре, а тому, кому она достанется, счастье будет улыбаться весь год. Много примет на Благовещение Пресвятой Богородицы связаны и с погодой. К примеру, если в праздник небо темное без звезд – значит куры будут плохо нестись, а если днем солнечно – ожидается богатый урожай пшеницы. Хорошая примета – дождь на Благовещение. Она предсказывает удачную рыбалку и грибную осень. По приметам лето предстоит теплое, если будет гроза на Благовещение, а солнечная погода предвещает холодный и дождливый летний сезон. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников, благовещение пресвятой богородицы