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https://sputnik-georgia.ru/20230406/primety-na-blagoveschenie-presvyatoy-bogoroditsy-2023-chto-nelzya-delat-276505033.html
Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать
Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из древних церковных праздников, с которым связано много запретов и примет 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T19:44+0400
2023-04-06T19:44+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
благовещение пресвятой богородицы
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Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы – о приметах, связанных с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на Великий пост, поэтому мясные и молочные продукты в праздник есть нельзя. Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу по хозяйству и убирать – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. Поэтому хозяйки стараются завершить уборку до наступления праздника. По приметам мужчины на Благовещение Пресвятой Богородицы не охотились и даже не резали скотину, а женщины не занимались рукоделием, так как в праздник нельзя использовать режущие и колющие предметы, чтобы не привлекать беду в семью. На Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя давать или брать в долг что-либо – весь год трудно будет выбраться из долгов. Плохая примета также наряжаться в праздник и заплетать косы – могут возникнуть проблемы в личной жизни. Нельзя в праздник ссориться и выяснять отношения, а также совершать любые другие поступки, способные разрушить мир между людьми. Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы венчаться, а также проводить любые другие праздничные мероприятия. В праздник также нельзя жадничать. Народные приметы По приметам, чтобы привлечь удачу, нужно на Благовещение Пресвятой Богородицы сжечь в печи несколько щепоток соли. Люди считали, что в праздник Земля и ее обитатели пробуждается от зимнего сна, а вместе с ними просыпается и всякая нечисть, поэтому проводили на Благовещение различные обряды, которые по приметам защищали от зла и исцеляли болезни. Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы крошки ронять на пол – это плохая примета, от насекомых не будет спасения. Нельзя в праздник зерно пересыпать из мешка в мешок, и чтобы куры к Пасхе хорошо неслись, хозяйка на Благовещение сгоняла их помелом с насеста. На Благовещение гадали на счастье – запекали мелкую денежку в церковной просфоре, а тому, кому она достанется, счастье будет улыбаться весь год. Много примет на Благовещение Пресвятой Богородицы связаны и с погодой. К примеру, если в праздник небо темное без звезд – значит куры будут плохо нестись, а если днем солнечно – ожидается богатый урожай пшеницы. Хорошая примета – дождь на Благовещение. Она предсказывает удачную рыбалку и грибную осень. По приметам лето предстоит теплое, если будет гроза на Благовещение, а солнечная погода предвещает холодный и дождливый летний сезон. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников, благовещение пресвятой богородицы
справки , религия , календарь религиозных праздников, благовещение пресвятой богородицы

Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать

19:44 06.04.2023
© photo: Sputnik / StringerБлаговещение. Светицховели, Мцхета
Благовещение. Светицховели, Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Благовещение Пресвятой Богородицы – один из древних церковных праздников, с которым связано много запретов и примет
Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы – о приметах, связанных с праздником, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на Великий пост, поэтому мясные и молочные продукты в праздник есть нельзя.
Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу по хозяйству и убирать – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. Поэтому хозяйки стараются завершить уборку до наступления праздника.
По приметам мужчины на Благовещение Пресвятой Богородицы не охотились и даже не резали скотину, а женщины не занимались рукоделием, так как в праздник нельзя использовать режущие и колющие предметы, чтобы не привлекать беду в семью.
© photo: Sputnik / V. Drujkov /  / Перейти в фотобанкИкона "Благовещение" конца XVI века
Икона Благовещение конца XVI века - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
Икона "Благовещение" конца XVI века
© photo: Sputnik / V. Drujkov /
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На Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя давать или брать в долг что-либо – весь год трудно будет выбраться из долгов. Плохая примета также наряжаться в праздник и заплетать косы – могут возникнуть проблемы в личной жизни.
Нельзя в праздник ссориться и выяснять отношения, а также совершать любые другие поступки, способные разрушить мир между людьми.
Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы венчаться, а также проводить любые другие праздничные мероприятия. В праздник также нельзя жадничать.

Народные приметы

По приметам, чтобы привлечь удачу, нужно на Благовещение Пресвятой Богородицы сжечь в печи несколько щепоток соли.
Люди считали, что в праздник Земля и ее обитатели пробуждается от зимнего сна, а вместе с ними просыпается и всякая нечисть, поэтому проводили на Благовещение различные обряды, которые по приметам защищали от зла и исцеляли болезни.
Нельзя на Благовещение Пресвятой Богородицы крошки ронять на пол – это плохая примета, от насекомых не будет спасения.
© photo: Sputnik / Б.Манушин /  / Перейти в фотобанкТарелка с сюжетом "Благовещение" работы монограмиста "IC". Расписная эмаль. Лимож, Франция. XVI век
Тарелка с сюжетом Благовещение работы монограмиста IC. Расписная эмаль. Лимож, Франция. XVI век - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
Тарелка с сюжетом "Благовещение" работы монограмиста "IC". Расписная эмаль. Лимож, Франция. XVI век
© photo: Sputnik / Б.Манушин /
/
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Нельзя в праздник зерно пересыпать из мешка в мешок, и чтобы куры к Пасхе хорошо неслись, хозяйка на Благовещение сгоняла их помелом с насеста.
На Благовещение гадали на счастье – запекали мелкую денежку в церковной просфоре, а тому, кому она достанется, счастье будет улыбаться весь год.
Много примет на Благовещение Пресвятой Богородицы связаны и с погодой. К примеру, если в праздник небо темное без звезд – значит куры будут плохо нестись, а если днем солнечно – ожидается богатый урожай пшеницы.
Хорошая примета – дождь на Благовещение. Она предсказывает удачную рыбалку и грибную осень.
По приметам лето предстоит теплое, если будет гроза на Благовещение, а солнечная погода предвещает холодный и дождливый летний сезон.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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