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Сильный туман вызвал перебои в работе Батумского аэропорта
Сильный туман вызвал перебои в работе Батумского аэропорта
Улучшения погодных условий ожидают после 14 часов по местному времени 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T14:06+0400
2023-04-06T14:06+0400
2023-04-06T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Международный аэропорт Батуми с утра не смог принять ни один рейс из-за сильного тумана, рассказали Sputnik Грузия в администрации аэропорта. "Те рейсы, которые не смог принять Батумский аэропорт, были перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт. Пока ситуация все такая же, густой туман", – рассказала собеседница агентства. Кроме того, отменены все рейсы на вылет, сообщили в аэропорту. Изменение погоды ожидается после 14 часов, к этому времени туман должен рассеяться, отметили в администрации. Из-за неблагоприятных метеоусловий Батумский аэропорт не смог принять утренние рейсы, в том числе из Тель-Авива, а самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Батуми, приземлился в аэропорту Эрзурума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, батумский международный аэропорт
Сильный туман вызвал перебои в работе Батумского аэропорта
14:06 06.04.2023 (обновлено: 14:17 06.04.2023)
Улучшения погодных условий ожидают после 14 часов по местному времени
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Международный аэропорт Батуми с утра не смог принять ни один рейс из-за сильного тумана, рассказали Sputnik Грузия в администрации аэропорта.
"Те рейсы, которые не смог принять Батумский аэропорт, были перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт. Пока ситуация все такая же, густой туман", – рассказала собеседница агентства.
Кроме того, отменены все рейсы на вылет, сообщили в аэропорту.
Изменение погоды ожидается после 14 часов, к этому времени туман должен рассеяться, отметили в администрации.
Из-за неблагоприятных метеоусловий Батумский аэропорт не смог принять утренние рейсы, в том числе из Тель-Авива, а самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Батуми, приземлился в аэропорту Эрзурума.