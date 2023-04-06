https://sputnik-georgia.ru/20230406/silnyy-tuman-vyzval-pereboi-v-rabote-batumskogo-aeroporta-276488104.html

Сильный туман вызвал перебои в работе Батумского аэропорта

Сильный туман вызвал перебои в работе Батумского аэропорта

Улучшения погодных условий ожидают после 14 часов по местному времени 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T14:06+0400

2023-04-06T14:06+0400

2023-04-06T14:17+0400

грузия

новости

батуми

батумский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252244921_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_681b2e76876d63e77a8fc9ec3e099ab0.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Международный аэропорт Батуми с утра не смог принять ни один рейс из-за сильного тумана, рассказали Sputnik Грузия в администрации аэропорта. "Те рейсы, которые не смог принять Батумский аэропорт, были перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт. Пока ситуация все такая же, густой туман", – рассказала собеседница агентства. Кроме того, отменены все рейсы на вылет, сообщили в аэропорту. Изменение погоды ожидается после 14 часов, к этому времени туман должен рассеяться, отметили в администрации. Из-за неблагоприятных метеоусловий Батумский аэропорт не смог принять утренние рейсы, в том числе из Тель-Авива, а самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Батуми, приземлился в аэропорту Эрзурума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, батуми, батумский международный аэропорт