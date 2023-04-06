https://sputnik-georgia.ru/20230406/sputnik-i-rt-stali-dostupny-v-poiskovoy-sisteme-twitter-276506469.html
Sputnik и RT стали доступны в поисковой системе Twitter
Sputnik и RT стали доступны в поисковой системе Twitter
Аккаунты Sputnik и RT по-прежнему помечены как аккаунты, связанные с российским государством 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T20:29+0400
2023-04-06T20:29+0400
2023-04-06T20:29+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Соцсеть Twitter теперь выдает при поиске российские СМИ – RT и Sputnik, которые ранее перестали отображаться в результатах, сообщает РИА Новости.Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik и аккаунты RT в 2020 году. Тогда в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сравнили подобные действия с цензурой.Теперь при поиске указанных СМИ Twitter в числе результатов предлагает сразу несколько аккаунтов Sputnik, в том числе китайскую и испанскую версии. Аналогичным образом отображаются результаты по поиску RT: среди предложенных аккаунтов, в частности, RT на русском и RT America.TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Грузия после обращения Роскомнадзора >>При этом аккаунты Sputnik и RT по-прежнему помечены как аккаунты, связанные с российским государством.Напомним, американский предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, rt, twitter, sputnik, илон маск
в мире, россия, новости, политика, rt, twitter, sputnik, илон маск
Sputnik и RT стали доступны в поисковой системе Twitter
Аккаунты Sputnik и RT по-прежнему помечены как аккаунты, связанные с российским государством
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik.
Соцсеть Twitter теперь выдает при поиске российские СМИ – RT и Sputnik, которые ранее перестали отображаться в результатах, сообщает РИА Новости
.
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik и аккаунты RT в 2020 году. Тогда в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сравнили подобные действия с цензурой.
Теперь при поиске указанных СМИ Twitter в числе результатов предлагает сразу несколько аккаунтов Sputnik, в том числе китайскую и испанскую версии. Аналогичным образом отображаются результаты по поиску RT: среди предложенных аккаунтов, в частности, RT на русском и RT America.
При этом аккаунты Sputnik и RT по-прежнему помечены как аккаунты, связанные с российским государством.
Напомним, американский предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.