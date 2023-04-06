https://sputnik-georgia.ru/20230406/tizer-filma-tayler-reyk-2-s-krisom-khemsvortom-i-akterami-iz-gruzii-poyavilsya-v-seti-276413474.html
Тизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии появился в Сети
Тизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии появился в Сети
По сюжету цель главного героя – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T22:53+0400
2023-04-06T22:53+0400
2023-04-06T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Сети появился тизер фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), создаваемый стриминговым сервисом Netflix, где вместе с американским актером Крисом Хемсвортом сыграли актеры из Грузии. Netflix представил первый тизер-трейлер боевика с Крисом Хемсвортом в главной роли. В ролике можно увидеть множество атмосферных кадров и боевых сцен. Также в тизере уже можно заметить грузинских актеров – Торнике Гогричиани и Тину Далакишвили. Кроме того, в фильме снялись такие грузинские актеры, как Леван Сагинашвили, которого также называют "грузинским Халком", Торнике Бзиава, Дато Бахтадзе, Тако Табатадзе и Андро Джапаридзе. Примечательно, что у большинства персонажей в фильме именно грузинские имена. По сюжету второй части фильма Тайлер Рэйк, чудом уцелевший в Бангладеш, возвращается. Он и его команда приступают к новой миссии. Его задача – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира. Рейк выполняет задание, гангстер погибает в столкновении, однако брат убитого гангстера начинает охоту на наемного солдата. Премьера ожидается 16 июня 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Тизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии появился в Сети
22:53 06.04.2023 (обновлено: 22:57 06.04.2023)
По сюжету цель главного героя – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Сети появился тизер фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), создаваемый стриминговым сервисом Netflix, где вместе с американским актером Крисом Хемсвортом сыграли актеры из Грузии.
Netflix представил первый тизер-трейлер боевика с Крисом Хемсвортом в главной роли. В ролике можно увидеть множество атмосферных кадров и боевых сцен.
Также в тизере уже можно заметить грузинских актеров – Торнике Гогричиани и Тину Далакишвили.
Кроме того, в фильме снялись такие грузинские актеры, как Леван Сагинашвили, которого также называют "грузинским Халком", Торнике Бзиава, Дато Бахтадзе, Тако Табатадзе и Андро Джапаридзе.
Примечательно, что у большинства персонажей в фильме именно грузинские имена.
По сюжету второй части фильма Тайлер Рэйк, чудом уцелевший в Бангладеш, возвращается. Он и его команда приступают к новой миссии. Его задача – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира.
Рейк выполняет задание, гангстер погибает в столкновении, однако брат убитого гангстера начинает охоту на наемного солдата.
Премьера ожидается 16 июня 2023 года.