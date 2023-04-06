https://sputnik-georgia.ru/20230406/v-gruzii-menyayut-zakon-o-trudovykh-migrantakh-kogo-on-kosnetsya-276464010.html

В Грузии меняют закон о трудовых мигрантах: кого он коснется?

В Грузии меняют закон о трудовых мигрантах: кого он коснется?

Отныне отправка граждан Грузии за рубеж будет легально осуществляться только компаниями-посредниками со специальным сертификатом 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T09:01+0400

2023-04-06T09:01+0400

2023-04-06T09:01+0400

грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил пакет поправок о трудовой миграции, который коснется трудоустройства за рубежом и в Грузии. Согласно принятым поправкам, теперь отправка граждан Грузии за границу будет легально осуществляться только компаниями-посредниками, имеющими специальный сертификат, а вот для трудоустройства иностранцев понадобится специальная регистрация.Новшества для граждан Грузии Компанией-посредником по законодательству будет считаться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, филиал или представительство иностранной компании или некоммерческого юридического лица, чья деятельность связана с трудоустройством граждан Грузии или иностранцев с постоянным видом на жительство в Грузии за рубежом. Только при наличии сертификата компания сможет легально заниматься своей деятельностью, при этом сами условия сертификата определит правительство Грузии специальным постановлением. Кроме того, по законодательству компания, в случае трудоустройства гражданина Грузии за рубежом, обязана оформлять контракт по специальной форме, который будет проверяться. В контракте будут указаны личные данные мигранта, адрес и банковские реквизиты зарубежной компании, данные иностранца, заключающего контракт, вплоть до его адреса и счетов. Также будет указан вид работы и ее срок, оплата труда, условия проживания и социальные гарантии трудовых отношений. При этом контракт обязательно должен быть оформлен на двух языках, один из которых – грузинский. Новшества для иностранцев Регулируют поправки и вопрос трудоустройства иностранных граждан в Грузии. Согласно проекту, у правительства будет возможность ограничивать привлечение местными компаниями иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы, не требующие квалификации, и в том случае, если предложение на местном рынке труда превышает спрос. Одновременно с этим правительство получит право поощрить привлечение местными работодателями иностранцев в тех сферах, где предложение на местном рынке труда не удовлетворяет спрос. Местным работодателем, согласно поправкам, будет считаться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, товарищество, представительство иностранной организации, зарегистрированной в Грузии или законно проживающее в Грузии, физическое лицо, которое имеет право брать на работу не имеющих постоянного вида на жительство иностранцев и использовать их труд. Согласно вводимым правилам, отношения с местным работодателем будут регулироваться Трудовым кодексом. Они будут возможны только при условии легального нахождения в Грузии. В контракте, заключаемом с иностранным гражданином, помимо условий оговоренных Трудовым кодексом Грузии, обязательно должны быть указаны полные личные данные иностранца и полные данные о его работодателе, в том числе банковские реквизиты работодателя, конкретный срок договора и срок его действия. Обязательным станет указание места работы иммигранта и адрес места работы, а также права, обязанности и ответственность работодателя. Контракт с иностранцем обязательно должен быть на двух языках – на грузинском и на родном или понятном для иммигранта языке. При этом местные работодатели будут обязаны сообщать Минтруду о найме иностранца и регистрировать его в базе трудовых иммигрантов. Только зарегистрированный в базе иностранец сможет получать зарплату на основании своего контракта с местным работодателем. Министерство труда при регистрации будет проверять правильность предоставленной информации о трудовом иммигранте. При этом наличие регистрации даст право трудовым иммигрантам получить временный трудовой вид на жительство в Грузии. Коротко о санкциях Помимо изменений касательно трудовых мигрантов, поправки также предусматривают и введение штрафов за нарушение законов. Отсутствие отчетности от компании-посредника повлечет штраф в размере от 1 тысячи лари в первый раз до 1,5 тысячи лари в случае повторного нарушения. А вот нарушение компанией правил регистрации трудовых иммигрантов будет караться штрафом от 1 тысячи лари до 2 тысяч лари. Нарушение компанией-посредником условий трудового контракта повлечет предупреждение, а после – штраф от 200 до 400 лари при доходе менее 100 тысяч лари, от 300 до 800 при доходе от 100 до 150 тысяч лари. А вот местная компания за нарушение норм условий договора заплатит штраф от 200 до 400 лари при доходе до 100 тысяч и от 300 до 800 лари при доходе до 150 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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