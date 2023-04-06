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Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T09:41+0400
2023-04-06T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. На участке Гудари-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение осуществится только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
09:41 06.04.2023 (обновлено: 10:20 06.04.2023)
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
На участке Гудари-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено из-за снегопада.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение осуществится только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.