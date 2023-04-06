https://sputnik-georgia.ru/20230406/vkusnyy-paskhalnyy-kulich-kak-prigotovit---video-276489655.html

Вкусный пасхальный кулич: как приготовить – видео

Вкусный пасхальный кулич: как приготовить – видео

Рецептом приготовления вкусного пасхального кулича со Sputnik Грузия поделилась профессиональный кулинар! Подробнее – смотрите в видео 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T14:36+0400

2023-04-06T14:36+0400

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Для приготовления легкого пасхального кулича Вам понадобятся следующие ингредиенты: 700 г муки, 160 мл молока, 15 г разрыхлителя, 160 г сахара, шесть яиц, четыре желтка, 200 г масла, две чайные ложки соли, цедра одного лимона, 200 г изюма, 1/4 ч. л. мускатного ореха и 1/2 ч. л. кардамона.Чтобы подготовить для теста дрожжи, замесите 200 г муки, молоко и разрыхлитель и оставьте подниматься при комнатной температуре на 45 минут. Далее смешайте 500 г муки, соль, сахар и цедру лимона. Постепенно добавляйте туда яйца (комнатной температуры). Добавьте также заранее подготовленные дрожжи.Перемешивайте две минуты, чтобы образовался глютен и тесто стало клейким. Затем добавьте размягченное масло, изюм, мускатный орех, кардамон и поместите тесто в теплое место на 30 минут.Затем поднявшееся тесто распределите по формам так, чтобы заполнить их на одну треть. Оставьте тесто подниматься на два часа, а потом отправьте в накаленную до 180 градусов печь на 40 минут. По желанию посыпьте сахарной пудрой и грецкими орехами. Приятного аппетита! С праздником!

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