https://sputnik-georgia.ru/20230406/vladimir-legoyda-kiev-vybral-vektor-na-repressii-protiv-ukrainskoy-pravoslavnoy-tserkvi-276471172.html
Владимир Легойда: Киев выбрал вектор на репрессии против Украинской православной церкви
Владимир Легойда: Киев выбрал вектор на репрессии против Украинской православной церкви
Киевский режим боится только лишь реакции своих заокеанских кураторов, а мнение миллионов прихожан УПЦ ему совершенно не интересно 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T09:14+0400
2023-04-06T09:14+0400
2023-04-06T09:14+0400
мультимедиа
видео
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/06/276471003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1da7a7ef9c2769849bee870e9b70cf1b.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Что такое ПЦУ и почему верующие и служители канонической церкви не переходят к раскольникам? Как Киев задействует репрессивную машину для борьбы со священнослужителями? Что ждет православие на Украине? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/06/276471003_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f34d52b35c4cb73e3bdc107a87d2dd8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, киев, украина, в мире, видео
мультимедиа, видео, киев, украина, в мире, видео
Владимир Легойда: Киев выбрал вектор на репрессии против Украинской православной церкви
Киевский режим боится только лишь реакции своих заокеанских кураторов, а мнение миллионов прихожан УПЦ ему совершенно не интересно
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Что такое ПЦУ и почему верующие и служители канонической церкви не переходят к раскольникам? Как Киев задействует репрессивную машину для борьбы со священнослужителями? Что ждет православие на Украине?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.