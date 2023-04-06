https://sputnik-georgia.ru/20230406/vladimir-legoyda-kiev-vybral-vektor-na-repressii-protiv-ukrainskoy-pravoslavnoy-tserkvi-276471172.html

Владимир Легойда: Киев выбрал вектор на репрессии против Украинской православной церкви

Владимир Легойда: Киев выбрал вектор на репрессии против Украинской православной церкви

Киевский режим боится только лишь реакции своих заокеанских кураторов, а мнение миллионов прихожан УПЦ ему совершенно не интересно 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T09:14+0400

2023-04-06T09:14+0400

2023-04-06T09:14+0400

мультимедиа

видео

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/06/276471003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1da7a7ef9c2769849bee870e9b70cf1b.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Что такое ПЦУ и почему верующие и служители канонической церкви не переходят к раскольникам? Как Киев задействует репрессивную машину для борьбы со священнослужителями? Что ждет православие на Украине? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

киев

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, киев, украина, в мире, видео