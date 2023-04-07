https://sputnik-georgia.ru/20230407/antimonopolnaya-sluzhba-gruzii-proverit-onlayn-torgovlyu-biletami-v-kino-276514452.html

Антимонопольная служба Грузии проверит онлайн-торговлю билетами в кино

Антимонопольная служба Грузии проверит онлайн-торговлю билетами в кино

Агентство примет соответствующее решение не позднее 6 месяцев после начала расследования 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T07:01+0400

2023-04-07T07:01+0400

2023-04-07T09:47+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Национальное агентство по конкуренции Грузии начало изучение в отношении пяти экономических агентов о предполагаемом нарушении законодательства о конкуренции на рынке онлайн-продажи билетов в кинотеатры. Агентство изучает вопрос возможного злоупотребления доминирующим положением одной компанией и возможного заключения картельных сделок в отношении пяти компаний. Агентство примет соответствующее решение не позднее 6 месяцев после начала расследования дела. Учитывая важность и сложность вопроса, процесс расследования может длиться до 18 месяцев. Кроме того, Национальное агентство по конкуренции в настоящее время расследует 4 дела - предполагаемые случаи согласованных действий, злоупотребления доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции административным органом - в секторах моторного топлива, табачных изделий, морского транспорта и надзора за муниципальными проектами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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