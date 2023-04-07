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Батумский аэропорт работает в штатном режиме
Батумский аэропорт работает в штатном режиме
Накануне аэропорт не работал из-за сильного тумана 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T10:22+0400
2023-04-07T10:22+0400
2023-04-07T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Международном аэропорту Батуми возобновлены все авиарейсы и работа идет в обычном режиме, сообщили Sputnik Грузия в справочном бюро аэропорта. Накануне из-за тумана Батумский аэропорт не смог принять ни один рейс из-за сильного тумана. Были отменены и рейсы на вылет. Те рейсы, которые не смог принять Батумский аэропорт, были перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт. А самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Батуми, приземлился в аэропорту Эрзурума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, грузия, новости, батумский международный аэропорт
батуми, грузия, новости, батумский международный аэропорт
Батумский аэропорт работает в штатном режиме
Накануне аэропорт не работал из-за сильного тумана
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Международном аэропорту Батуми возобновлены все авиарейсы и работа идет в обычном режиме, сообщили Sputnik Грузия в справочном бюро аэропорта.
Накануне из-за тумана Батумский аэропорт не смог принять ни один рейс из-за сильного тумана. Были отменены и рейсы на вылет.
Те рейсы, которые не смог принять Батумский аэропорт, были перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт. А самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Батуми, приземлился в аэропорту Эрзурума.