https://sputnik-georgia.ru/20230407/batumskiy-aeroport-rabotaet-v-shtatnom-rezhime-276517132.html

Батумский аэропорт работает в штатном режиме

Батумский аэропорт работает в штатном режиме

Накануне аэропорт не работал из-за сильного тумана 07.04.2023, Sputnik Грузия

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батумский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Международном аэропорту Батуми возобновлены все авиарейсы и работа идет в обычном режиме, сообщили Sputnik Грузия в справочном бюро аэропорта. Накануне из-за тумана Батумский аэропорт не смог принять ни один рейс из-за сильного тумана. Были отменены и рейсы на вылет. Те рейсы, которые не смог принять Батумский аэропорт, были перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт. А самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Батуми, приземлился в аэропорту Эрзурума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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батуми, грузия, новости, батумский международный аэропорт