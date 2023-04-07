https://sputnik-georgia.ru/20230407/dary-morya-kak-proshel-rybnyy-festival-v-kurortnom-batumi---video-276520736.html

Дары моря: как прошел рыбный фестиваль в курортном Батуми - видео

Дары моря: как прошел рыбный фестиваль в курортном Батуми - видео

Фестиваль морепродуктов состоялся в курортном городе Батуми. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T20:53+0400

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В Батуми спустя три года после начала пандемии коронавируса возобновили проведение традиционного рыбного фестиваля. В мероприятии участвовали как различные крупные компании и фирмы, так и небольшие рыбные хозяйства и частные лица. В ходе фестиваля были проведены мастер-классы по приготовлению различных блюд из рыбы. Тут же можно было попробовать приготовленную рыбу разных видов. В рамках фестиваля прошла выставка-продажа различных морепродуктов. В этом году на рыбном фестивале также был анонсирован новый государственный проект по развитию рыбных хозяйств в Грузии. Такие рыбные фестивали в Батуми, которые традиционно проходят на приморском бульваре, посещают тысячи людей – это жители города и туристы. Подобные выставки способствуют развитию туризма в регионе и его экономики в целом.

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