https://sputnik-georgia.ru/20230407/dary-morya-kak-proshel-rybnyy-festival-v-kurortnom-batumi---video-276520736.html
Дары моря: как прошел рыбный фестиваль в курортном Батуми - видео
Дары моря: как прошел рыбный фестиваль в курортном Батуми - видео
Фестиваль морепродуктов состоялся в курортном городе Батуми. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T20:53+0400
2023-04-07T20:53+0400
2023-04-07T20:53+0400
мультимедиа
видео
батуми
грузия
видео-новости из грузии
рыба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/07/276540489_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e419ae6695f57a7710edbc0c5ac6ef15.jpg
В Батуми спустя три года после начала пандемии коронавируса возобновили проведение традиционного рыбного фестиваля. В мероприятии участвовали как различные крупные компании и фирмы, так и небольшие рыбные хозяйства и частные лица. В ходе фестиваля были проведены мастер-классы по приготовлению различных блюд из рыбы. Тут же можно было попробовать приготовленную рыбу разных видов. В рамках фестиваля прошла выставка-продажа различных морепродуктов. В этом году на рыбном фестивале также был анонсирован новый государственный проект по развитию рыбных хозяйств в Грузии. Такие рыбные фестивали в Батуми, которые традиционно проходят на приморском бульваре, посещают тысячи людей – это жители города и туристы. Подобные выставки способствуют развитию туризма в регионе и его экономики в целом.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/07/276540489_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_84a9d66039d7d85ec95fa418dc6ac15d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, батуми, грузия, видео-новости из грузии, рыба, видео
мультимедиа, видео, батуми, грузия, видео-новости из грузии, рыба, видео
Дары моря: как прошел рыбный фестиваль в курортном Батуми - видео
Фестиваль морепродуктов состоялся в курортном городе Батуми. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие
В Батуми спустя три года после начала пандемии коронавируса возобновили проведение традиционного рыбного фестиваля.
В мероприятии участвовали как различные крупные компании и фирмы, так и небольшие рыбные хозяйства и частные лица.
В ходе фестиваля были проведены мастер-классы по приготовлению различных блюд из рыбы. Тут же можно было попробовать приготовленную рыбу разных видов.
В рамках фестиваля прошла выставка-продажа различных морепродуктов. В этом году на рыбном фестивале также был анонсирован новый государственный проект по развитию рыбных хозяйств в Грузии.
Такие рыбные фестивали в Батуми, которые традиционно проходят на приморском бульваре, посещают тысячи людей – это жители города и туристы. Подобные выставки способствуют развитию туризма в регионе и его экономики в целом.