https://sputnik-georgia.ru/20230407/deputat-rasskazal-o-vazhnosti-sng-dlya-moldovy-i-kolonialnom-podkhode-es-k-kishinevu-276520389.html

Депутат рассказал о важности СНГ для Молдовы и колониальном подходе ЕС к Кишиневу

Депутат рассказал о важности СНГ для Молдовы и колониальном подходе ЕС к Кишиневу

СНГ спасло многие страны от полной деградации и хаоса. Никто даже не подозревает, насколько крепки связи Кишинева с другими государствами объединения, а также... 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T11:04+0400

2023-04-07T11:04+0400

2023-04-10T13:26+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал молдавский депутат от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Парламентарий привел в пример проект Евросоюза "Восточное партнерство" и сравнил его с колониальной эксплуатацией. По словам депутата, пока правительство рисует красивые цифры в отчетности и хвастается результатами своей евроинтеграции, страна и народ катастрофически быстро нищают. Также поговорили с Богданом Цырдей о потери Молдовой независимости, протестах, пропаганде войны, Приднестровье и о пятой колонне, в которую записали целые пласты населения.

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