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Лазарева суббота 2023: что нельзя делать, приметы праздника

Лазарева суббота 2023: что нельзя делать, приметы праздника

Лазарева суббота – удивительный церковный праздник, с которым связано много примет и запретов 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T19:52+0400

2023-04-07T19:52+0400

2023-04-07T19:52+0400

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Что нельзя делать в Лазареву субботу: о приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Лазареву субботу запрещено делать тяжелую и грязную работу – нельзя строить, сажать, убирать, стирать и гладить, поэтому все дела люди старались завершить до наступления праздника. Нельзя использовать в праздник режущие и колющие предметы – мужчинам не рекомендуется в этот день охотиться или резать скотину, а женщинам – заниматься рукодельем. Выяснять отношения, раздражаться и ссориться в Лазареву субботу нельзя. Также нельзя отказывать людям в их просьбе. Нельзя в Лазареву субботу есть мясные и молочные продукты, а также рыбу, так как продолжается Великий пост. В праздник по монастырскому уставу можно есть рыбью икру. Венчаться, устраивать большие застолья и веселиться в Лазареву субботу нельзя. Также нельзя топтать ногами крошки от пищи, упавшие на пол. Приметы праздника В Лазареву субботу, по обычаю, следили за поведением животных и природой. По приметам настоящая весна наступила, если змеи и ящерицы в Лазареву субботу покидали свои норы массово. По этой примете жители сел определяли, что настало время заняться огородом и сеять зерно. Хорошая примета сеять горох в Лазареву субботу – урожай будет богатый. По приметам материальное положение в семье улучшится, если прочитать в Лазареву субботу "Отче наш", держа вербовую веточку в левой руке, а правой перекреститься и попросить финансового благополучия у Господа. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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