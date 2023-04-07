https://sputnik-georgia.ru/20230407/lazareva-subbota-2023-chto-nuzhno-delat-traditsii-i-obychai-prazdnika-276526610.html

Лазарева суббота 2023: что нужно делать, традиции и обычаи праздника

Лазарева суббота 2023: что нужно делать, традиции и обычаи праздника

Лазареву субботу христиане празднуют накануне Входа Господня в Иерусалим или Вербного воскресенья – православные в 2023 году праздник отметят 8 апреля 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T14:48+0400

2023-04-07T14:48+0400

2023-04-07T14:48+0400

религия

справки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23129/93/231299306_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e7460e8c0731d673c577cf38ce6f3519.jpg

В праздник верующие вспоминают главное чудо, совершенное Спасителем – воскрешение Святого Лазаря. Что нужно делать в Лазареву субботу – о традициях и обычаях праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздникаТрадиции празднования Лазаревой субботы и Вербного Воскресенья связаны неразрывно. Освящение вербы – главный символ Вербного Воскресения, по обычаю начинают в Лазареву субботу. В Лазареву субботу священнослужители по традиции меняют черные одежды на белые. Этим они демонстрируют единение с воскресшим Лазарем. В праздник церковь в апостольских чтениях говорит об установлении вечного царства благодати, начавшееся с воскрешения Лазаря. Поэтому в Лазареву субботу церковь рекомендует читать евангельские события, посвященные празднику, размышлять о смерти, ее смысле и будущем своей души. По традиции в Лазареву субботу, отложив все повседневные дела, нужно готовиться к Вербному воскресенью – посетить храм, послушать проповедь, помолиться и подумать о вечном. Лазареву субботу, по обычаю, празднуют в семейном кругу, готовят гречневые блины и каши, а также блюда из гороха. На столе по традиции в праздник обязательно должны быть эти продукты, чтобы урожай гречихи и бобовых был богатым. В Лазареву субботу подают также десерты из манки или тыквы. В Лазареву субботу незамужние девицы, по обычаю, ходили вместе по избам делать "лазари" – петь песни. Хозяева в ответ дарили им сырые яйца и мелкие деньги. Завершив обряд, девушки делили все подарки поровну и расходились по домам. По обычаю, в Лазареву субботу вечером нужно хлестать друг друга вербовыми ветками, заготовленными и освященными в этот день. Люди верили, что такая традиция принесет в дом здоровье и достаток. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , общество