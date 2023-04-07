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Марафон Wings for life world run пройдет в Грузии в десятый раз
Марафон Wings for life world run пройдет в Грузии в десятый раз
Мероприятие состоится 7 мая в регионе Кахети, точная программа станет известна позднее 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T07:30+0400
2023-04-07T07:30+0400
2023-04-07T07:30+0400
wings for life world run
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грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузия в десятый раз присоединится к одному из крупнейших спортивных событий года – ко Всемирному благотворительному марафону Wings for life world run. В мероприятии, которое состоится 7 мая в 15:00 в регионе Кахети, примут участие около семи тысяч бегунов и болельщиков. Принять участие в забеге может любой желающий. Регистрационный взнос составляет 30 лари, собранные средства будут перечислены в Фонд изучения травм спинного мозга. Зарегистрироваться можно до 4 мая.Точная программа мероприятия станет известна позднее.Уникальность Всемирного благотворительного забега Wings for life world run в том, что в нем нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Есть лишь одно правило: бегуна не должна догнать специальная "финиш-машина", которая выйдет на дистанцию спустя 30 минут после объявления старта и будет двигаться со скоростью 15-25 км/ч. Бегунов, которых догонит "финиш-машина", к старту будет возвращать специальный автобус. Мероприятие пройдет при финансировании министерства культуры, спорта и молодежи, и организации Федерации "Спорт для всех". С 2014 года в забеге приняли участие более миллиона человек, а сумма полученных денег достигла 38,3 миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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wings for life world run, спорт, грузия, новости
wings for life world run, спорт, грузия, новости
Марафон Wings for life world run пройдет в Грузии в десятый раз
Мероприятие состоится 7 мая в регионе Кахети, точная программа станет известна позднее
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузия в десятый раз присоединится к одному из крупнейших спортивных событий года – ко Всемирному благотворительному марафону Wings for life world run.
В мероприятии, которое состоится 7 мая в 15:00 в регионе Кахети, примут участие около семи тысяч бегунов и болельщиков. Принять участие в забеге может любой желающий.
Регистрационный взнос составляет 30 лари, собранные средства будут перечислены в Фонд изучения травм спинного мозга. Зарегистрироваться можно до 4 мая.
Точная программа мероприятия станет известна позднее.
Уникальность Всемирного благотворительного забега Wings for life world run в том, что в нем нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Есть лишь одно правило: бегуна не должна догнать специальная "финиш-машина", которая выйдет на дистанцию спустя 30 минут после объявления старта и будет двигаться со скоростью 15-25 км/ч. Бегунов, которых догонит "финиш-машина", к старту будет возвращать специальный автобус.
Мероприятие пройдет при финансировании министерства культуры, спорта и молодежи, и организации Федерации "Спорт для всех".
С 2014 года в забеге приняли участие более миллиона человек, а сумма полученных денег достигла 38,3 миллиона евро.