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МО России: США восстанавливают работу биолабораторий на Украине

МО России: США восстанавливают работу биолабораторий на Украине

Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества, заявил представитель МО РФ 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T23:05+0400

2023-04-07T23:05+0400

2023-04-07T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов", – сказал он на брифинге.По словам Кириллова, ранее озвученные МО РФ факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия.Он отметил, что госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. Так, 14 марта на сайте госдепа был опубликован бюллетень, где Россия вновь обвиняется в дезинформации.Кириллов отметил также, что в районах размещения зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, политика, сша, вашингтон, пентагон, обострение ситуации вокруг украины 2022