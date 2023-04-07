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На окраине Тбилиси пожар – горит склад
На окраине Тбилиси пожар – горит склад
На месте уже мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T21:03+0400
2023-04-07T21:03+0400
2023-04-07T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Пожар на складе вблизи кладбища произошел в спальном районе Варкетили. Задымление было настолько сильным, что его было видно почти со всех точек района. На месте уже мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь. Информация о жертвах и причинах возгорания на данный момент неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар
грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар
На окраине Тбилиси пожар – горит склад
На месте уже мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Пожар на складе вблизи кладбища произошел в спальном районе Варкетили.
Задымление было настолько сильным, что его было видно почти со всех точек района.
На месте уже мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь.
Информация о жертвах и причинах возгорания на данный момент неизвестна.