https://sputnik-georgia.ru/20230407/na-okraine-tbilisi-pozhar--gorit-sklad-276539922.html

На окраине Тбилиси пожар – горит склад

На окраине Тбилиси пожар – горит склад

На месте уже мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь 07.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Пожар на складе вблизи кладбища произошел в спальном районе Варкетили. Задымление было настолько сильным, что его было видно почти со всех точек района. На месте уже мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь. Информация о жертвах и причинах возгорания на данный момент неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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