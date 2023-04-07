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Начался визит премьера Грузии в Азербайджан
Начался визит премьера Грузии в Азербайджан
Главу грузинского правительства встретил министр иностранных дел Азербайджана 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T14:08+0400
2023-04-07T14:08+0400
2023-04-07T14:13+0400
политика
грузия
новости
азербайджан
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией прибыл в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.Церемония встречи главы правительства состоялась в международном аэропорту Габала. В мероприятии участвовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, азербайджан, ираклий гарибашвили
Начался визит премьера Грузии в Азербайджан
14:08 07.04.2023 (обновлено: 14:13 07.04.2023)
Главу грузинского правительства встретил министр иностранных дел Азербайджана
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией прибыл в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Церемония встречи главы правительства состоялась в международном аэропорту Габала. В мероприятии участвовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.
В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.