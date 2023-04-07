https://sputnik-georgia.ru/20230407/nachalsya-vizit-premera-gruzii-v-azerbaydzhan-276526025.html

Начался визит премьера Грузии в Азербайджан

Начался визит премьера Грузии в Азербайджан

Главу грузинского правительства встретил министр иностранных дел Азербайджана 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией прибыл в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.Церемония встречи главы правительства состоялась в международном аэропорту Габала. В мероприятии участвовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, ираклий гарибашвили