https://sputnik-georgia.ru/20230407/nazvan-samyy-dorogoy-avtomobilnyy-brend-276540175.html

Назван самый дорогой автомобильный бренд

Назван самый дорогой автомобильный бренд

Стоимость бренда Tesla составляет 66,2 миллиарда долларов 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T21:27+0400

2023-04-07T21:27+0400

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Tesla заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, говорится в докладе международного аналитического агентства Brand Finance.""Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира... стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов", – пишет агентство.Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, – на 18%, до 52,5 миллиарда долларов.Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, калифорния, илон маск, tesla, daimler, toyota cami