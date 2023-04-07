https://sputnik-georgia.ru/20230407/nazvan-samyy-dorogoy-avtomobilnyy-brend-276540175.html
Назван самый дорогой автомобильный бренд
Назван самый дорогой автомобильный бренд
Стоимость бренда Tesla составляет 66,2 миллиарда долларов 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T21:27+0400
2023-04-07T21:27+0400
2023-04-07T21:27+0400
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tesla
daimler
toyota cami
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Tesla заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, говорится в докладе международного аналитического агентства Brand Finance.""Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира... стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов", – пишет агентство.Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, – на 18%, до 52,5 миллиарда долларов.Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, калифорния, илон маск, tesla, daimler, toyota cami
в мире, новости, калифорния, илон маск, tesla, daimler, toyota cami
Назван самый дорогой автомобильный бренд
Стоимость бренда Tesla составляет 66,2 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Tesla заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, говорится в докладе
международного аналитического агентства Brand Finance."
"Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира... стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов", – пишет агентство.
Уточняется, что стоимость бренда Tesla сейчас более чем в пять раз превышает его стоимость до пандемии.
Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, – на 18%, до 52,5 миллиарда долларов.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.