https://sputnik-georgia.ru/20230407/politolog--ssha-mogut-vvesti-sanktsii-i-protiv-vlastey-gruzii--276541697.html

Политолог: США могут ввести санкции и против властей Грузии

Политолог: США могут ввести санкции и против властей Грузии

Запад может ввести санкции и в отношении представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", считает политолог Петре Мамрадзе 07.04.2023, Sputnik Грузия

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Мамрадзе заявил, что не утверждает, но и не исключает введения санкций в отношении представителей грузинской власти."Ситуация настолько абсурдна от того, что мы увидели на днях – США ввели санкции в отношении не только действующих грузинских судей, но и человека, который уже около шести лет не занимает этот пост. При этом никаких доказательств их участия в коррупционных схемах предоставлено не было", – заявил Мамрадзе.Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.

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мультимедиа, видео, грузия, видео-новости из грузии, политика, сша, петре мамрадзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, видео