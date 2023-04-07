https://sputnik-georgia.ru/20230407/premer-gruzii-otpravilsya-v-azerbaydzhan-276521745.html

Премьер Грузии отправился в Азербайджан

Премьер Грузии отправился в Азербайджан

В составе делегации министр экономики и глава МИД Грузии 07.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ. В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входит вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, ильхам алиев, ираклий гарибашвили