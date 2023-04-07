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Премьер Грузии отправился в Азербайджан
Премьер Грузии отправился в Азербайджан
В составе делегации министр экономики и глава МИД Грузии 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T12:08+0400
2023-04-07T12:08+0400
2023-04-07T12:15+0400
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азербайджан
ильхам алиев
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ. В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входит вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, ильхам алиев, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, азербайджан, ильхам алиев, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии отправился в Азербайджан
12:08 07.04.2023 (обновлено: 12:15 07.04.2023)
В составе делегации министр экономики и глава МИД Грузии
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ.
В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входит вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.