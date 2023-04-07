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Тысячи семей Тбилиси останутся без газа больше суток
Тысячи семей Тбилиси останутся без газа больше суток
Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T17:35+0400
2023-04-07T17:35+0400
2023-04-07T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Тбилиси более 6 тысячам абонентов района Исани временно ограничат подачу "голубого" топлива, говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy. По информации компании, подача газа будет временно прекращена в связи с работами мэрии Тбилиси по благоустройству дороги возле станции метро "Исани". Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания, в том числе АЗС на Кахетиснокм шоссе, территория рынка "Исани", Служба госаудита на проспекте Кетеван Цамебули. Газоснабжение будет восстановлено 10 апреля, в период с 10:00 до 21:00. Компания приносит извинения за неудобства и напоминает всегда соблюдать правила безопасного потребления газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, газ
грузия, новости, общество, тбилиси, газ
Тысячи семей Тбилиси останутся без газа больше суток
17:35 07.04.2023 (обновлено: 18:11 07.04.2023)
Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Тбилиси более 6 тысячам абонентов района Исани временно ограничат подачу "голубого" топлива, говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy.
По информации компании, подача газа будет временно прекращена в связи с работами мэрии Тбилиси по благоустройству дороги возле станции метро "Исани".
Без газоснабжения останутся жители близлежащих улиц района Исани, в том числе части проспекта Кетеван Цамебули и Кахетинского шоссе.
Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания, в том числе АЗС на Кахетиснокм шоссе, территория рынка "Исани", Служба госаудита на проспекте Кетеван Цамебули.
Газоснабжение будет восстановлено 10 апреля, в период с 10:00 до 21:00.
Компания приносит извинения за неудобства и напоминает всегда соблюдать правила безопасного потребления газа.