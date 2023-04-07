https://sputnik-georgia.ru/20230407/tysyachi-semey-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-bolshe-sutok-276535131.html

Тысячи семей Тбилиси останутся без газа больше суток

Тысячи семей Тбилиси останутся без газа больше суток

Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T17:35+0400

2023-04-07T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Тбилиси более 6 тысячам абонентов района Исани временно ограничат подачу "голубого" топлива, говорится в сообщении пресс-службы газораспределительной компании Tbilisi Energy. По информации компании, подача газа будет временно прекращена в связи с работами мэрии Тбилиси по благоустройству дороги возле станции метро "Исани". Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания, в том числе АЗС на Кахетиснокм шоссе, территория рынка "Исани", Служба госаудита на проспекте Кетеван Цамебули. Газоснабжение будет восстановлено 10 апреля, в период с 10:00 до 21:00. Компания приносит извинения за неудобства и напоминает всегда соблюдать правила безопасного потребления газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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