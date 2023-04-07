https://sputnik-georgia.ru/20230407/v-trekh-setevykh-kafe-tokio-nachali-podavat-gruzinskie-blyuda-276514187.html

В трех сетевых кафе Токио начали подавать грузинские блюда

В трех сетевых кафе Токио начали подавать грузинские блюда

Ранее в филиалах японской сети ресторанов быстрого питания "Мацуа" со среды начали продавать грузинское блюдо – шкмерули 07.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В трех сетевых кафе Токио начали угощать посетителей грузинскими блюдами, в том числе и аджарским хачапури, пишет на собственной странице в соцсети посол Грузии в Японии Теймураз Лежава. Помимо аджарского хачапури посетители японских кафе могут попробовать пхали (разноцветные шарики, которые готовят из шпината, свеклы, красной фасоли с орехами и приправами), салат с огурцами и помидорами по-грузински, аджику, пеламуши (традиционный грузинский десерт из уваренного с мукой виноградного сока). Также в меню японских кафе можно увидеть чашушули (мясо, тушеное в собственном соку в остром томатном соусе). В меню сети ресторанов фаст-фуда в Японии внесли грузинское блюдо >> В филиалах японской сети ресторанов быстрого питания "Мацуа" со среды начали продавать грузинское блюдо шкмерули. Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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