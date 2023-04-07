https://sputnik-georgia.ru/20230407/vkhod-k-tbilisskomu-kontsertnomu-zalu-preobrazhen--zavershen-pervyy-etap-remonta-276535602.html

Вход к Тбилисскому концертному залу преображен – завершен первый этап ремонта

Вход к Тбилисскому концертному залу преображен – завершен первый этап ремонта

Ремонт территории рядом с Филармонией, которая очень нуждалась в восстановлении, начался в октябре 2022 года 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T18:19+0400

2023-04-07T18:19+0400

2023-04-07T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Основной этап восстановления территории рядом с Тбилисским концертным залом (Филармония) завершился, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Здание филармонии в начале улицы Меликишвили в центре Тбилиси было построено в 1971 году. Прилегающая к ней территория, восстановление которой началось в октябре 2022 года, является памятником исторического наследия, поэтому внешний вид изменен не был. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с заместителем Андриа Басилая и главой городской службы инфраструктурного развития Георгием Абутидзе ознакомился с проведенными работами. После проведения ремонтных работ заменена система гидроизоляции, обновлены лестницы и остальная часть территории, облицованная плитами из естественных камней. Кроме того, обновлены бюст грузинского композитора и исполнителя Георгия (Гоги) Цабадзе и территория рядом с ним.В ближайшее время планируется реставрация скульптуры "Муза" авторства Мераба Бердзенишвили, установленная в 1971 году, и фонтана рядом с филармонией. Филармония построена по проекту архитекторов Ивана Чхенкели и Шалва (Мэйери) Газашвили и удостоена Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели. У тбилисской филармонии длинная история, которая начиналась еще в 1905 году, когда было создано Филармоническое общество Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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