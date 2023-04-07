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Вооруженный иностранец угнал такси в Тбилиси – СМИ
Вооруженный иностранец угнал такси в Тбилиси – СМИ
Ночью около Тбилисского железнодорожного вокзала была мобилизована полиция 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T11:01+0400
2023-04-07T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полиция ищет вооруженного человека, угнавшего такси в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, подозреваемый бросил украденный автомобиль на улице Цинамдзгвришвили, в т. н. "итальянском дворике", и скрылся с места преступления. Полицейские пытались остановить злоумышленника для проверки, однако он не подчинился требованию.По имеющейся информации, обвиняемый является иностранным гражданином. Он уже идентифицирован правоохранителями, ведется следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Вооруженный иностранец угнал такси в Тбилиси – СМИ
11:01 07.04.2023 (обновлено: 11:13 07.04.2023)
Ночью около Тбилисского железнодорожного вокзала была мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полиция ищет вооруженного человека, угнавшего такси в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, подозреваемый бросил украденный автомобиль на улице Цинамдзгвришвили, в т. н. "итальянском дворике", и скрылся с места преступления.
Полицейские пытались остановить злоумышленника для проверки, однако он не подчинился требованию.
По имеющейся информации, обвиняемый является иностранным гражданином. Он уже идентифицирован правоохранителями, ведется следствие.