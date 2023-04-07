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Вооруженный иностранец угнал такси в Тбилиси – СМИ

Вооруженный иностранец угнал такси в Тбилиси – СМИ

Ночью около Тбилисского железнодорожного вокзала была мобилизована полиция 07.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полиция ищет вооруженного человека, угнавшего такси в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, подозреваемый бросил украденный автомобиль на улице Цинамдзгвришвили, в т. н. "итальянском дворике", и скрылся с места преступления. Полицейские пытались остановить злоумышленника для проверки, однако он не подчинился требованию.По имеющейся информации, обвиняемый является иностранным гражданином. Он уже идентифицирован правоохранителями, ведется следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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