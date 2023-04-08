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Ансамбли Грузии объединятся на сцене для популяризации городского многоголосия
Ансамбли Грузии объединятся на сцене для популяризации городского многоголосия
Коллективы исполнят известные городские хиты и совместные произведения, специально созданные для сегодняшнего выступления 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T18:38+0400
2023-04-08T18:38+0400
2023-04-08T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Известные грузинские вокальные ансамбли проведут совместный концерт на сцене Большого концертного зала (Филармония) в субботу, 8 апреля, сообщают организаторы. Цель концерта – популяризация жанра городского многоголосия. На концерте выступят ансамбли "Картули хмеби" ("Грузинские голоса"), "Швидкаца", "Алило", "Театральный квартет" и "Форте". Помимо известных грузинских городских хитов, ансамбли исполнят и совместные произведения, специально созданные для сегодняшнего выступления.Вместе с пятью ансамблями на сцене выступит оркестр Давида Мазанашвили, который будет аккомпанировать певцам на протяжении всего концерта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, культура, грузия, новости
тбилиси, культура, грузия, новости
Ансамбли Грузии объединятся на сцене для популяризации городского многоголосия
Коллективы исполнят известные городские хиты и совместные произведения, специально созданные для сегодняшнего выступления
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Известные грузинские вокальные ансамбли проведут совместный концерт на сцене Большого концертного зала (Филармония) в субботу, 8 апреля, сообщают организаторы.
Цель концерта – популяризация жанра городского многоголосия.
На концерте выступят ансамбли "Картули хмеби" ("Грузинские голоса"), "Швидкаца", "Алило", "Театральный квартет" и "Форте". Помимо известных грузинских городских хитов, ансамбли исполнят и совместные произведения, специально созданные для сегодняшнего выступления.
Вместе с пятью ансамблями на сцене выступит оркестр Давида Мазанашвили, который будет аккомпанировать певцам на протяжении всего концерта.