https://sputnik-georgia.ru/20230408/ansambli-gruzii-obedinyatsya-na-stsene-dlya-populyarizatsii-gorodskogo-mnogogolosiya-276560353.html

Ансамбли Грузии объединятся на сцене для популяризации городского многоголосия

Ансамбли Грузии объединятся на сцене для популяризации городского многоголосия

Коллективы исполнят известные городские хиты и совместные произведения, специально созданные для сегодняшнего выступления 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T18:38+0400

2023-04-08T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Известные грузинские вокальные ансамбли проведут совместный концерт на сцене Большого концертного зала (Филармония) в субботу, 8 апреля, сообщают организаторы. Цель концерта – популяризация жанра городского многоголосия. На концерте выступят ансамбли "Картули хмеби" ("Грузинские голоса"), "Швидкаца", "Алило", "Театральный квартет" и "Форте". Помимо известных грузинских городских хитов, ансамбли исполнят и совместные произведения, специально созданные для сегодняшнего выступления.Вместе с пятью ансамблями на сцене выступит оркестр Давида Мазанашвили, который будет аккомпанировать певцам на протяжении всего концерта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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