https://sputnik-georgia.ru/20230408/begut-li-gruzinskie-zaklyuchennye-iz-tyurem-ofitsialnye-dannye-276563389.html
Бегут ли грузинские заключенные из тюрем? Официальные данные
Бегут ли грузинские заключенные из тюрем? Официальные данные
На сегодняшний день, по последним данным, в грузинских тюрьмах находится 9 638 человек 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T22:00+0400
2023-04-08T22:00+0400
2023-04-08T22:00+0400
специальная пенитенциарная служба
яго хвичия
грузия
новости
происшествия
тюрьма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553600_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f7b0d2af113fbe191692768c78724fde.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Всего две попытки сбежать из тюрьмы было зафиксировано в Грузии за последние пять лет, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы в ответ на запрос депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия. По данным службы, обе попытки побега закончились неудачно, и заключенные продолжали отбывать наказание. Одна попытка побега из тюрьмы была пресечена в Руставской тюрьме №17 24 июля 2017 года, когда конвойные на вышке увидели беглеца и предотвратили побег, отмечает служба. Вторая была зафиксирована 11 января 2022 года из Руставской тюрьмы №15, когда конвойные передали сигнал офицерам, и беглец был задержан. На сегодняшний день, по последним данным, в грузинских тюрьмах находится 9 638 человек, из которых 333 – женщины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553600_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c48c57a4ef2183c67bdcbf0f3b6c305.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
специальная пенитенциарная служба, яго хвичия, грузия, новости, происшествия, тюрьма
специальная пенитенциарная служба, яго хвичия, грузия, новости, происшествия, тюрьма
Бегут ли грузинские заключенные из тюрем? Официальные данные
На сегодняшний день, по последним данным, в грузинских тюрьмах находится 9 638 человек
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Всего две попытки сбежать из тюрьмы было зафиксировано в Грузии за последние пять лет, говорится в заявлении
Специальной пенитенциарной службы в ответ на запрос депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия.
По данным службы, обе попытки побега закончились неудачно, и заключенные продолжали отбывать наказание.
Одна попытка побега из тюрьмы была пресечена в Руставской тюрьме №17 24 июля 2017 года, когда конвойные на вышке увидели беглеца и предотвратили побег, отмечает служба.
Вторая была зафиксирована 11 января 2022 года из Руставской тюрьмы №15, когда конвойные передали сигнал офицерам, и беглец был задержан.
На сегодняшний день, по последним данным, в грузинских тюрьмах находится 9 638 человек, из которых 333 – женщины.