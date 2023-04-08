https://sputnik-georgia.ru/20230408/begut-li-gruzinskie-zaklyuchennye-iz-tyurem-ofitsialnye-dannye-276563389.html

Бегут ли грузинские заключенные из тюрем? Официальные данные

Бегут ли грузинские заключенные из тюрем? Официальные данные

На сегодняшний день, по последним данным, в грузинских тюрьмах находится 9 638 человек 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T22:00+0400

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специальная пенитенциарная служба

яго хвичия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Всего две попытки сбежать из тюрьмы было зафиксировано в Грузии за последние пять лет, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы в ответ на запрос депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия. По данным службы, обе попытки побега закончились неудачно, и заключенные продолжали отбывать наказание. Одна попытка побега из тюрьмы была пресечена в Руставской тюрьме №17 24 июля 2017 года, когда конвойные на вышке увидели беглеца и предотвратили побег, отмечает служба. Вторая была зафиксирована 11 января 2022 года из Руставской тюрьмы №15, когда конвойные передали сигнал офицерам, и беглец был задержан. На сегодняшний день, по последним данным, в грузинских тюрьмах находится 9 638 человек, из которых 333 – женщины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

специальная пенитенциарная служба, яго хвичия, грузия, новости, происшествия, тюрьма