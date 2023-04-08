https://sputnik-georgia.ru/20230408/bez-dokazatelstv-nepriemlemo--gruzinskaya-mechta-o-sanktsiyakh-ssha-v-otnoshenii-sudey-276567164.html

Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей

Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей

При отсутствии доказательств такое решение можно охарактеризовать как несправедливое, утверждают в "Грузинской мечте" 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T23:03+0400

2023-04-08T23:03+0400

2023-04-08T23:32+0400

каха каладзе

михаил чинчаладзе

валериан церцвадзе

грузинская мечта

тбилиси

политика

грузия

новости

сша

санкции сша против судей грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_eeddb95bd349893a7e3f891c2f5e0e82.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Отказ грузинским судьям во въезде в США по причине коррупции без доказательств неприемлем, считают руководители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". В свою очередь генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе отмечает, что такие бездоказательные решения нанесут ущерб отношениям с США. "Нужны доказательства, документы, на основании которых было принято это решение. Я очень надеюсь, что эти документы будут представлены, иначе это будет воспринято нами и общественностью как давление на демократический институт суверенного государства. Такие решения, безусловно, нанесут ущерб отношениям", – сказал Каладзе. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта, тбилиси, политика, грузия, новости, сша, санкции сша против судей грузии