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https://sputnik-georgia.ru/20230408/bez-dokazatelstv-nepriemlemo--gruzinskaya-mechta-o-sanktsiyakh-ssha-v-otnoshenii-sudey-276567164.html
Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей
Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей
При отсутствии доказательств такое решение можно охарактеризовать как несправедливое, утверждают в "Грузинской мечте" 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T23:03+0400
2023-04-08T23:32+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Отказ грузинским судьям во въезде в США по причине коррупции без доказательств неприемлем, считают руководители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". В свою очередь генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе отмечает, что такие бездоказательные решения нанесут ущерб отношениям с США. "Нужны доказательства, документы, на основании которых было принято это решение. Я очень надеюсь, что эти документы будут представлены, иначе это будет воспринято нами и общественностью как давление на демократический институт суверенного государства. Такие решения, безусловно, нанесут ущерб отношениям", – сказал Каладзе. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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каха каладзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта, тбилиси, политика, грузия, новости, сша, санкции сша против судей грузии
каха каладзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта, тбилиси, политика, грузия, новости, сша, санкции сша против судей грузии

Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей

23:03 08.04.2023 (обновлено: 23:32 08.04.2023)
© Georgian DreamМамука Мдинарадзе. Грузинская мечта
Мамука Мдинарадзе. Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2023
© Georgian Dream
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При отсутствии доказательств такое решение можно охарактеризовать как несправедливое, утверждают в "Грузинской мечте"
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Отказ грузинским судьям во въезде в США по причине коррупции без доказательств неприемлем, считают руководители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".

"Если нет никаких доказательств, как сегодня, и эта данность продолжится, то это решение можно охарактеризовать как несправедливое и категорически неприемлемое. Это очень вредит нашим отношениям", – сказал глава парламентской фракции правящей силы Мамука Мдинарадзе.

В свою очередь генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе отмечает, что такие бездоказательные решения нанесут ущерб отношениям с США.
"Нужны доказательства, документы, на основании которых было принято это решение. Я очень надеюсь, что эти документы будут представлены, иначе это будет воспринято нами и общественностью как давление на демократический институт суверенного государства. Такие решения, безусловно, нанесут ущерб отношениям", – сказал Каладзе.
© Georgian DreamКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2023
Каха Каладзе
© Georgian Dream
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
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