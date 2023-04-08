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Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей
Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей
По словам Мурусидзе, многие судьи выразили ему поддержку, и теперь они ждут встречи с премьер-министром страны 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T20:40+0400
2023-04-08T20:40+0400
2023-04-08T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Запугивание судей посольством США не сработает, заявил член Высшего совета юстиции Грузии, судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".По словам Мурусидзе, многие судьи выразили ему поддержку и тоже считают, что это борьба против суда, справедливости, а не коррупции. Он выражает надежду, что встреча судей с премьер-министром Ираклием Гарибашвили состоится."После искреннего разговора с премьер-министром мы будем планировать, что можно сделать глобально. Судьи просят нас встретиться и сказать правду, но мы попросили сначала премьер-министра о встрече", – сказал Мурусидзе. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский апелляционный суд, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский апелляционный суд, санкции сша против судей грузии
Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей
20:40 08.04.2023 (обновлено: 21:58 08.04.2023)
По словам Мурусидзе, многие судьи выразили ему поддержку, и теперь они ждут встречи с премьер-министром страны
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Запугивание судей посольством США не сработает, заявил член Высшего совета юстиции Грузии, судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе.
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"Послание посольства США судьям о том, что если они не будут их сторонниками и делать то, что приемлемо для США, то с вами произойдет то, что случилось с Мурусидзе, я уверен, не сработает", – сказал Мурусидзе.
По словам Мурусидзе, многие судьи выразили ему поддержку и тоже считают, что это борьба против суда, справедливости, а не коррупции. Он выражает надежду, что встреча судей с премьер-министром Ираклием Гарибашвили состоится.
"После искреннего разговора с премьер-министром мы будем планировать, что можно сделать глобально. Судьи просят нас встретиться и сказать правду, но мы попросили сначала премьер-министра о встрече", – сказал Мурусидзе.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.