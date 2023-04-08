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Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей

Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей

По словам Мурусидзе, многие судьи выразили ему поддержку, и теперь они ждут встречи с премьер-министром страны 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Запугивание судей посольством США не сработает, заявил член Высшего совета юстиции Грузии, судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".По словам Мурусидзе, многие судьи выразили ему поддержку и тоже считают, что это борьба против суда, справедливости, а не коррупции. Он выражает надежду, что встреча судей с премьер-министром Ираклием Гарибашвили состоится."После искреннего разговора с премьер-министром мы будем планировать, что можно сделать глобально. Судьи просят нас встретиться и сказать правду, но мы попросили сначала премьер-министра о встрече", – сказал Мурусидзе. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский апелляционный суд, санкции сша против судей грузии