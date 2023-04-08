https://sputnik-georgia.ru/20230408/chto-my-edim-v-torgovykh-tochkakh-gruzii-pered-paskhoy-proveryayut-produkty---276562274.html

Что мы едим? В торговых точках Грузии перед Пасхой проверяют продукты

Что мы едим? В торговых точках Грузии перед Пасхой проверяют продукты

Объекты проверяют на соблюдение всех санитарных норм, сроков годности и условий реализации 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T16:36+0400

2023-04-08T16:36+0400

2023-04-08T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия проверяют продукты в торговых объектах Грузии перед Пасхой, говорится в сообщении ведомства. Праздник Пасхи — один из самых широко отмечаемых церковных праздников в Грузии. Помимо традиционных куличей и яиц, в праздник в Грузии также готовится множество мясных блюд. По данным агентства, именно проверка точек реализации мяса, яиц и кондитерских является основным приоритетом для инспекторов. Их проверяют на соблюдение всех санитарных норм, сроков годности и условий реализации. Всего в 2023 году Национальное агентство продовольствия проверило 522 пекарни, где выявило 85 нарушений. Также выявлено два нарушения в торговых точках реализации яиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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