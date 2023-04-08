https://sputnik-georgia.ru/20230408/chto-my-edim-v-torgovykh-tochkakh-gruzii-pered-paskhoy-proveryayut-produkty---276562274.html
Что мы едим? В торговых точках Грузии перед Пасхой проверяют продукты
Что мы едим? В торговых точках Грузии перед Пасхой проверяют продукты
Объекты проверяют на соблюдение всех санитарных норм, сроков годности и условий реализации 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T16:36+0400
2023-04-08T16:36+0400
2023-04-08T16:36+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
пасха 2023
пасха
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24503/12/245031214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d5e9d85ac1588afde92a8095551032a.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия проверяют продукты в торговых объектах Грузии перед Пасхой, говорится в сообщении ведомства. Праздник Пасхи — один из самых широко отмечаемых церковных праздников в Грузии. Помимо традиционных куличей и яиц, в праздник в Грузии также готовится множество мясных блюд. По данным агентства, именно проверка точек реализации мяса, яиц и кондитерских является основным приоритетом для инспекторов. Их проверяют на соблюдение всех санитарных норм, сроков годности и условий реализации. Всего в 2023 году Национальное агентство продовольствия проверило 522 пекарни, где выявило 85 нарушений. Также выявлено два нарушения в торговых точках реализации яиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24503/12/245031214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8b52a6c61a5ad2b164e6061f08491c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, пасха 2023, пасха, пасха
грузия, новости, общество, тбилиси, пасха 2023, пасха, пасха
Что мы едим? В торговых точках Грузии перед Пасхой проверяют продукты
Объекты проверяют на соблюдение всех санитарных норм, сроков годности и условий реализации
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Инспекторы Национального агентства продовольствия проверяют продукты в торговых объектах Грузии перед Пасхой, говорится в сообщении
ведомства.
Праздник Пасхи — один из самых широко отмечаемых церковных праздников в Грузии. Помимо традиционных куличей и яиц, в праздник в Грузии также готовится множество мясных блюд.
По данным агентства, именно проверка точек реализации мяса, яиц и кондитерских является основным приоритетом для инспекторов. Их проверяют на соблюдение всех санитарных норм, сроков годности и условий реализации.
Всего в 2023 году Национальное агентство продовольствия проверило 522 пекарни, где выявило 85 нарушений. Также выявлено два нарушения в торговых точках реализации яиц.